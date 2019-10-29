Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Вечерний "СЭ"

Страсти по Гончаренко и ЦСКА, не тот паспорт Малкина и кошмар Тарасенко

18:00
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру торника, 29 октября.

Тень «Зенита» над Гончаренко

За разговорами о кризисе «Спартака» незаметно, но плотно погрузился в проблемы другой московский топ-клуб.

У Малкина — американский паспорт. Что это значит для сборной России

Российский звездный форвард НХЛ признался в наличии второго гражданства.

Георгий Ярцев: «Тедеско и игроки начали понимать друг друга»

Интервью знаменитого специалиста, выигравшего чемпионат страны с красно-белыми и как игрок (1979), и как тренер (1996).

Слуцкий не будет играть в чемпионате Голландии? «Витесс» может перейти в другую лигу

Королевские футбольные союзы двух из трех стран Бенилюкса снова собираются создать свой турнир. На этот раз все серьезно.

Травма разрушила сезон русской звезды. Тарасенко — без хоккея как минимум на пять месяцев

Владимиру потребуется операция на плече.

ЦИФРА ДНЯ
5
месяцев
минимум такой срок пропустит из-за травмы форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко
ЦИТАТА
США — мой второй дом. Мне не нравятся конфликты Америки с Россией
Евгений Малкин
российский форвард «Питтсбурга» — об американском гражданстве

Что происходит с Чаловым? Возможно, зря его не отпустили в Англию

читать >

«Вопрос о российском флаге» откладывается. Он снова будет рассматриваться в спешке

читать >

Домениканская революция. Что уже изменил Тедеско

читать >

Спор о Тедеско, Карпине, ЦСКА. Зеленов и Егоров — в эфире «СЭ»!

читать >

Карпин — о чемпионской гонке в РПЛ, «Ростове», «Спартаке» и своем будущем

читать >

Вячеслав Фетисов — об американском гражданстве Малкина: «Я бы никогда себе такое не позволил»

читать >

Боксеры решили наградить легкоатлеток машинами. Почему это неправильно

читать >

Новиков и «Динамо»: скоро уже не «и.о.». Возможно — надолго

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир