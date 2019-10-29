Страсти по Гончаренко и ЦСКА, не тот паспорт Малкина и кошмар Тарасенко

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру торника, 29 октября.

За разговорами о кризисе «Спартака» незаметно, но плотно погрузился в проблемы другой московский топ-клуб.

ЦИФРА ДНЯ

5 месяцев минимум такой срок пропустит из-за травмы форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко

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