Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Страшный жребий Евро для России, искренний Новиков про «Динамо» и стратег Семин — о трансферах

18:00
16 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Бельгия — 1:4. Эден Азар — кошмар сборной России. Мы встретимся снова в том же месте на Евро-2020? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Бельгия — 1:4. Эден Азар — кошмар сборной России. Мы встретимся снова в том же месте на Евро-2020? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 18 ноября.

Сборной России придется сыграть с Бельгией или Францией. Судьбу команды Черчесова решит УЕФА или матч Ирландия — Дания?

Отборочный турнир Евро-2020 еще продолжается.

Возрождение Медведевой

Евгения Медведева идеально выступила на этапе «Гран-при» в Москве. И заняла второе место.

«Гильерме играет неуверенно. Два из четырех голов — его«

Павел Кучеров считает, что голкипер «Локо» не уровня сборной.

Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца

Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.

Юрий Семин: «Если Миранчуки захотят уйти, их ничего не остановит»

Главный тренер «Локомотива» в интервью «СЭ» — о подготовке команды к последнему отрезку первой части сезона и о зимней селекции.

ЦИФРА ДНЯ
10
лет назад
Россия проиграла Словении в Мариборе и не попала на ЧМ-2010
ЦИТАТА
Если Миранчуки захотят уйти, их ничего не остановит
Юрий Семин
главный тренер «Локомотива»

У России есть суперталант в воротах, но всего один крутой центр. Какой будет наша сборная на МЧМ

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Георгий Ярцев — о поражении от Бельгии, Гильерме и Акинфееве

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Дзагоев в старте, чеченец из Дании — на просмотре: ЦСКА разгромил СКА на глазах у Басты

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Проблемы «реванша». Сборная России сыграла с Бельгией в самый комбинационный футбол за последние годы

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Хейтеры сборной проснулись. И все из-за Бельгии!

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«Ковальчуку нравится жить в Беверли-Хиллз и приезжать на хоккей на «Роллс-Ройсе». Что говорят в США о ссылке русской звезды

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Это страшное слово — «Марибор». Что случилось со сборной России в ноябре 2009-го?

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Евгений Кузнецов: «Думаешь, Овечкин — просто друг. Смотришь на статистику — «Я что, с Иисусом играю?»

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