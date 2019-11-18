Отборочный турнир Евро-2020 еще продолжается.

Евгения Медведева идеально выступила на этапе «Гран-при» в Москве. И заняла второе место.

Павел Кучеров считает, что голкипер «Локо» не уровня сборной.

Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.

Главный тренер «Локомотива» в интервью «СЭ» — о подготовке команды к последнему отрезку первой части сезона и о зимней селекции.