Странное дерби ЦСКА и "Спартака", выгодный переход Глушакова, промах и слезы Суареса

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 30 июня.

ДЕРБИ. ЦСКА против "Спартака" в Австрии

В воскресенье пройдет, возможно, самое странное дерби. В австрийской деревне, на стадионе, который вмещает 500 человек.

ЮГ. Вилена мог не выходить

"Краснодар" в полном порядке. Во второй игре турнира в Австрии "быки" разгромили "Ростов" – 3:0.

ЧЕМПИОН. "Зенит" готов к защите титула

Год назад Сергей Семак часто говорил о трансферах в "Зените" – как об исходящих, так и о входящих. Сейчас все относительно тихо. У питерцев два состава: разбираемся, кто будет играть и кто уйдет.

ГЛУШАКОВ. Лучше для всех

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер – о переезде бывшего капитана "Спартака" в Грозный. Как оценивать переход хавбека в "Ахмат".

ПАНОВ. О наркотиках, тяжелом прошлом, "Зените" и любви к "Спартаку"

Гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту" стал экс-форвард "Зенита" и сборной России. Откровенное интервью.

КУБОК АМЕРИКИ. Суарес и Уругвай в печали

После нулевой ничьей в основное время сборная Перу переиграла Уругвай в серии пенальти (5:4) и сенсационно вышла в полуфинал Кубка Америки. Против уругвайцев был ВАР и роковой промах Суареса с 11-метровой отметки. Пока соперник плачет, перуанцы составили пару-сенсацию с Чили, а в другой – классика Бразилии и Аргентины.

РАДИОНОВА. "Иногда снится, что убегаю от маньяков"

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова побывала в гостях у "СЭ". В разговоре с ведущей Еленой Родиной 20-летняя фигуристка поделилась своим мнением о прошедшем сезоне, высказалась о четверном прыжке Евгении Медведевой, вчерашних юниорках Тутберидзе и хейтерах.

ВОЛЕЙБОЛ. "Пятерка" за Лигу наций

Российские волейболисты победно завершила первый этап Лиги наций. Сборная провела шикарный турнир.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Коэ остается: хорошо ли это для России?

Смены власти в Международной федерации легкой атлетики не будет. Надеяться на новый подход в восстановлении нашей страны не приходится.

БОЙ. Африканский каток: Нганну вкатал Дос Сантоса в асфальт

В последнее время самая надежная ставка в смешанных единоборствах – победа Фрэнисиса Нганну в первом раунде. На предыдущие два поединка – над Кертисом Блейдсом и Кейном Веласкесом он потратил в сумме чуть больше минуты. Ровно столько ему потребовалось и на Джуниора Дос Сантоса.

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