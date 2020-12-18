Спорное решение CAS по России, эксклюзивное интервью Черчесова, итоги первой части сезона РПЛ
21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 18 декабря.
«Катастрофический удар по чистым спортсменам»: иностранные СМИ негодуют после решения CAS по России
Мировые СМИ считают, что Россию наказали слишком мягко.
Станислав Черчесов: «Надо вовремя ставить футболиста на правильные рельсы. Если ты промолчал — предал игрока!«
Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России.
РПЛ уходит на зимний перерыв.
Бывший капитан питерцев подвел итоги матча с красно-белыми.
Нурмагомедов в голосовании ВВС опередил Леброна Джеймса.
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Надо вовремя ставить футболиста на правильные рельсы. Если ты промолчал — предал игрока!
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