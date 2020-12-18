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Спорное решение CAS по России, эксклюзивное интервью Черчесова, итоги первой части сезона РПЛ

21:00
Болельщицы сборной России. Фото Reuters
Болельщицы сборной России. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 18 декабря.

«Катастрофический удар по чистым спортсменам»: иностранные СМИ негодуют после решения CAS по России

Мировые СМИ считают, что Россию наказали слишком мягко.

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Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России.

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Надо вовремя ставить футболиста на правильные рельсы. Если ты промолчал — предал игрока!
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

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