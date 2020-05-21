«Спартак» вышел из изоляции, тренер Логинова уезжает в Болгарию, миф о первом бое Емельяненко
21:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 21 мая.
«Спартак» вышел из изоляции. И прошел проверку на коронавирус
Кадры со стадиона красно-белых.
Александр Касперович и Виталий Норицын нашли интересную работу за границей.
Сегодня дебюту Федора в ММА 20 лет? Ничего подобного.
Решение о рестарте сезона в РПЛ выявило несколько проблем.
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