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«Спартак» вышел из изоляции, тренер Логинова уезжает в Болгарию, миф о первом бое Емельяненко

21:45
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 21 мая.

«Спартак» вышел из изоляции. И прошел проверку на коронавирус

Кадры со стадиона красно-белых.

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