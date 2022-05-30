«Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России, Финляндия — чемпион мира по хоккею. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 29 мая.
Сумасшедшая драма в «Лужниках». «Спартак» взял Кубок в год столетия
Финал получился огненным.
«Динамо» чуть не спаслось.
Ребров целовал Шамара, Жиго кричал «Ауф!» на столе, Бакаев объявил об уходе. Все эмоции золотой раздевалки «Спартака»
Самые сочные кадры из «Лужников»!
Канада отыгралась, но уступила в овертайме.
Пресс-конференция Сандро после поражения от «Спартака».
Хачанов провел две достойные партии с испанским гением, но шансов пройти дальше практически не былочитать >
Олег Романцев: «Спартак» не разучился побеждать, и это дает надежду"читать >
Бакаев объявил об уходе из «Спартака»читать >
Перес — новый претендент на титул? Серхио победил Ферстаппена и «Феррари» в Монакочитать >
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