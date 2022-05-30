Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:00

«Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России, Финляндия — чемпион мира по хоккею. Главное за день

Читать «СЭ» в
Шамар Николсон и Квинси Промес с БЕТСИТИ Кубком России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 29 мая.

Сумасшедшая драма в «Лужниках». «Спартак» взял Кубок в год столетия

Финал получился огненным.

Трагедия последних минут финала: пенальти на 6-й добавленной минуте, промах и слезы Фомина

«Динамо» чуть не спаслось.

Ребров целовал Шамара, Жиго кричал «Ауф!» на столе, Бакаев объявил об уходе. Все эмоции золотой раздевалки «Спартака»

Самые сочные кадры из «Лужников»!

Финны — чемпионы мира! Но новый подвиг Канады хозяевам помогли прибить судьи

Канада отыгралась, но уступила в овертайме.

«Это был мой последний матч в «Динамо». Шварц — о поражении в финале и отъезде из России

Пресс-конференция Сандро после поражения от «Спартака».

Хачанов провел две достойные партии с испанским гением, но шансов пройти дальше практически не было

читать >

Олег Романцев: «Спартак» не разучился побеждать, и это дает надежду"

читать >

«Спартак» выгрыз Кубок мечты и разорвал «Лужники». Драма Фомина и вечеринка с МакSим — это было легендарно!

читать >

Вяхирева и компания снова с золотом. «Ростов-Дон» вернул титул

читать >

Бакаев объявил об уходе из «Спартака»

читать >

Перес — новый претендент на титул? Серхио победил Ферстаппена и «Феррари» в Монако

читать >

Америка развалилась за три минуты! Чехи передавили США и вырвали историческую бронзу

читать >

Василевский, Кучеров или Шестеркин: кто из русских станет лучшим в плей-офф НХЛ?

читать >
1
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, «Уфа» вылетела в ФНЛ. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости