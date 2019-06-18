"Спартак" выгоняет Глушакова, Платини отправили в СИЗО, РПЛ раздумали расширять

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 18 июня.

ДЕТАЛИ. "Спартак" предложит Глушакову расторжение контракта

По информации "СЭ", "Спартак" намерен предложить полузащитнику Денису Глушакову расторжение действующего контракта. Договор с 32-летним полузащитником истекает в июне следующего года – по контракту зарплата футболиста составляет около 2,7 миллиона евро. Красно-белые могут предложить вариант, при котором компенсация составит около половины годовой зарплаты – в случае разрыва контракта игрок становится свободным агентом и может переходить в другой клуб без компенсации. В какой?

В ЭТОТ! Глушаков близок к переходу в "Сочи"

По данным "СЭ", в ближайшее время должно быть официально объявлено о заключении контракта 32-летнего полузащитника Дениса Глушакова с "Сочи". При этом с клубом-новичком РПЛ футболист подпишет соглашение в качестве свободного агента.

СКАНДАЛИЩЕ. Платини арестовали из-за Катара

К бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини утром во вторник нагрянула полиция. 63-летнего француза задержали в пригороде Парижа Нантерре по подозрению в коррупции. По информации Le Monroe, сначала экс-чиновника вызвали для дачи свидетельских показаний, а потом задержали. Задержание произошло в рамках расследования, которое ведет отдел полиции по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми нарушениями.

ИНСАЙД. Расширения РПЛ не будет? Лига обсуждает новые форматы

В понедельник в премьер-лиге состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения РПЛ с 16 до 18 клубов. Тема стала актуальной после инициативы президента ЦСКА Евгения Гинера, которую он высказал на майском исполкоме РФС. Логика понятна – клубы хотели бы, чтобы футболисты за достаточно высокие зарплаты выходили на поле как можно чаще. Возможно, есть расчет и на то, что получится больше зарабатывать на билетах и абонементах, пересмотреть в сторону увеличения контракт с телевидением. Но расширения, кажется, не будет. Сергей Егоров рассказывает, о каком формате говорят в лиге.

ГОСТЬ. Герман Ткаченко: "Игнатьев? Империя еще нанесет ответный удар"

Обстоятельный разговор в редакции "СЭ" с главой компании ProSportsManagement, которая ведет дела Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и ряда других известных футболистов.

СТОРИ. Драфт, который перевернул историю НХЛ. Выбору Овечкина и Малкина – 15 лет

Анализируя случившееся в НХЛ за последние 15 лет, приходишь к логичному выводу. От расклада "Овечкин – в "Вашингтон", Малкин – в "Питтсбург" выиграли все. Хорошо, почти все. Даже "Чикаого", взявшие под третьим номером так и не раскрывшегося на звездном уровне защитника Кэма Баркера. Они и без российских суперзвезд трижды выиграли титул в эпоху индивидуального доминирования Овечкина и Кросби. Крутые воспоминания Михаила Зислиса о том самом драфте.

МИЛЛИАРДЫ. "Реал" – самый дорогой клуб Европы, у "Манчестер Сити" – самый дорогой состав

"СЭ" изучил отчет аналитической компании KPMG о ценности футбольных клубов Европы. Доклад компании начинается с громкого заявления: "Реал" впервые стал самым дорогим клубом Европы! Правда, это лишь четвертый отчет KPMG на тему капитализации в европейском футболе. В последние три года на вершине все время находился "Манчестер Юнайтед", но теперь лидер рейтинга – "Королевский клуб". Называем и другие любопытные факты.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".