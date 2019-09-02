Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 2 сентября.

ИТОГИ ТУРА. «Спартак» в ярости. «Зенит» — в лидерах

Возможно, это был самый осторожный «Зенит» в нынешнем сезоне. Гости отдали инициативу, позволили «Спартаку» владеть мячом, давали бить по воротам. Но даже такой добрый и большую часть времени пассивный «Зенит» оказался более классной, конкретной и эффективной командой.

ДЕНЬЖИЩИ. «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов. «Локомотив» отказал

«СЭ» уже сообщал об интересе «Зенита» к братьям Миранчукам — Алексею и Антону. Эти полузащитники имеют великолепную перспективу, шикарную статистику в этом чемпионате и мечту — играть в зарубежной лиге. К Алексею присматривается «Барселона» — каталонцы следят за матчами «Локо», а главным тестом для игрока станет предстоящая Лига чемпионов, от результата в которой и будет зависеть судьба официального предложения. Рассказываем, почему они не перешли в «Зенит».

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. Фернандеш — в «Краснодаре». Live трансферного дедлайна

Сегодня в России закрывается трансферное окно. Оно было одним из самых интересных за последние несколько лет. И, как правило, на флажке случаются яркие и неожиданные сделки. Следите за переходами вместе с нами.

ГЕРОЙ. Медведев продрался сквозь ненависть американцев. Он — в четвертьфинале

После скандальной истории в матче Медведева с Фелисиано Лопесом, когда россиянин показал публике средний палец за боление против него, матчи Даниила ожидаются с особым интересом. Как встретят человека, показавшего трибунам средний палец? По идее, должны очень сурово. Но реальность превзошла все ожидания.

ПОЧТИ НОВИЧОК. Караваев нужен «Зениту». Но лучше ли он Смольникова?

24-летний защитник «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев вот-вот должен перейти в невский клуб. Как складывалась его карьера? И как он поможет «Зениту»?

ОЦЕНКА. Кононову не стоит оправдываться графиком. «Зениту» и ЦСКА еврокубки не мешали

На пресс-конференции после матча с «Зенитом» Олег Кононов озвучил одну из причин поражения: «9 матчей за 30 дней сказались. Это мое субъективное мнение». Сергей Семак на ту же тему выразил противоположное мнение: «То, что мы отдыхали больше дней, никак не сказалось. В таком режиме мы играли в прошлом году и подошли к международной паузе на первом месте. Чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации Лиги Европы». Кто все-таки прав?

ЧМ. Россия победила Корею и вышла во второй этап

73:87! Россия проходит во второй групповой этап! Сегодня были отдельные отрезки, которые могут не нравится, но в общем сборная справилась с давлением. Впереди — Аргентина.

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