"Спартак": в новый сезон с Глушаковым, "Зенит" дорожает, Федор Емельяненко продолжит карьеру

Главные темы субботы

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Глушаков остается в "Спартаке"?

"Спартак" начал подготовку к новому сезону. В пятницу спартаковцы собрались в Москве, а в субботу прошли медобследование.​

ДЕНЬГИ. "Зенит" дорожает, "Спартак" уходит в минус. Сколько теперь стоят Кокорин и Мамаев?

Портал transfermarkt.de обновил данные о стоимости игроков РПЛ.

НХЛ. "В таком состоянии лежат в больнице, а он играл в хоккей". Рабинер – о главном подвиге Кубка Стэнли

Обозреватель "СЭ" – о защитнике Здено Харе.

ЛЕГЕНДА. Емельяненко решил продолжать. Он не хочет уйти побежденным

Федор Емельяненко продлил контракт с Bellator.

ЗВЕЗДЫ. Лучшие игроки сезона – ван Дейк и Месси? В сборной Европы четыре каталонца

ESM определила символические сборные национальных чемпионатов.

КУБОК АМЕРИКИ. Нет Неймара – есть Коутинью. Бразилия разгромила Боливию

Хозяева Кубка Америки и его главные фавориты бразильцы стартовали в континентальном первенстве с крупной победы над Боливией (3:0).

ЭКСКЛЮЗИВ. "Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ". Романцев и Ярцев – о "Спартаке"

Большой разговор с мэтрами.

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