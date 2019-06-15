"Спартак": в новый сезон с Глушаковым, "Зенит" дорожает, Федор Емельяненко продолжит карьеру

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Глушаков остается в "Спартаке"?
"Спартак" начал подготовку к новому сезону. В пятницу спартаковцы собрались в Москве, а в субботу прошли медобследование.
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Портал transfermarkt.de обновил данные о стоимости игроков РПЛ.
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Хозяева Кубка Америки и его главные фавориты бразильцы стартовали в континентальном первенстве с крупной победы над Боливией (3:0).
ЭКСКЛЮЗИВ. "Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ". Романцев и Ярцев – о "Спартаке"
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