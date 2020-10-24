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«Спартак» в лидерах РПЛ, возможность отставки Семака, все о предстоящем бое Хабиба

21:45
ФК «Спартак». Фото ФК «Спартак»
ФК «Спартак». Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 24 октября.

«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата

Ослабленным травмами и коронавирусом хозяевам не хватило сил.

«Возможность отставки не рассматриваю». Семак — о поражении и уходе из «Зенита»

Главного тренера сине-бело-голубых впервые спросили об уходе из клуба.

Хабиб vs Гэтжи: бой года на UFC 254. Онлайн турнира

Готовимся к титульному поединку в легком весе.

Оборона — кошмар, нападение — супер. «Барселона» — «Реал» — 1:3!

Мадридский клуб победил сине-гранатовых в класико.

Шварц начал весело. Три гола «Динамо» в этом сезоне еще не забивало

В дебютном матче немецкого тренера бело-голубые победили дома «Сочи» (3:1).

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