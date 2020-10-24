«Спартак» в лидерах РПЛ, возможность отставки Семака, все о предстоящем бое Хабиба
21:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 24 октября.
«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата
Ослабленным травмами и коронавирусом хозяевам не хватило сил.
Главного тренера сине-бело-голубых впервые спросили об уходе из клуба.
Готовимся к титульному поединку в легком весе.
Мадридский клуб победил сине-гранатовых в класико.
В дебютном матче немецкого тренера бело-голубые победили дома «Сочи» (3:1).
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