"Спартак" совершил главный трансфер лета. Чем ответят остальные клубы РПЛ?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 24 июля.

НАЗНАЧЕНИЕ №1. Ходырев в "Спартаке". "И не хрен языком болтать"

Как стало известно "СЭ", экс-арбитр российской премьер-лиги Михаил Ходырев, на счету которого почти пять десятков матчей в чемпионате России, приступил к работе в "Спартаке" в роли заместителя начальника команды. 60-летний специалист завершил судейскую карьеру в 2005 году, затем работал инспектором, оценивая работу арбитров в матчах разных лиг. Сергей Егоров – о том, почему новое назначение в "Спартаке" – это красиво. Но что скажут другие клубы?

НАЗНАЧЕНИЕ №2. "Спартак" и нелюбимый Вилков. Кто будет судить матч красно-белых против "Тамбова"

Во вторник РФС огласил список арбитров, назначенных на встречи 3-го тура РПЛ. После двух скандальных игр с участием красно-белых на старте чемпионата самым интригующим был выбор рефери на их следующий матч.

КОШМАР. Остановите бой… Погиб боксер Максим Дадашев

Во вторник, 22 июля, 28-летний российский боксер скончался из-за травм головы, полученных во время субботнего боя в США. Дадашев скончался в американском госпитале, куда был помещен после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии IBF. Из-за травм головы, полученных в этом бою, у Максима возникла опухоль мозгла. Врачи сделали трепанацию черепа и ввели спортсмена в искусственную кому. Но эти меры оказались недостаточными…

ИСТОРИЯ. Сейчас Панарин суперзвезда, а девять лет назад он был не нужен ни одному клубу НХЛ

Форвард "Рейнджерс" и сборной России в последние дни гремит в СМИ. Пожалуй, его фамилия упоминается чаще других хоккеистов этим летом. А ведь совсем недавно все было иначе. Вспоминаем и рассказываем историю Хлебушка.

ЛЕГЕНДА. "Не буду скрывать, сам попадался. Но сейчас я за жесткую борьбу с пьяными за рулем". Зарипов – о карьере, бизнесе и интервью Панарина

Интервью с пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым. Говорит прославленный ветеран крайне редко. Алексей Шевченко разговорил его и получил сенсационные ответы. Спойлер – Зарипов пока и не думает о завершении славной карьеры.

БОМБА. Главный трансфер лета. "ПСЖ" и Райола увели у "Барсы" будущего Месси?

Возможно, вы еще не знакомы с Чави Симонсом. Или, наоборот, знаете каждый его шаг. Все зависит от того, входите ли вы в число его подписчиков в Instagram, которое не просто велико – оно огромно. Представим, что вы из первой группы; тогда знакомьтесь, Симонс – голландский вундеркинд, ему 16 лет, до вчерашнего дня он играл на позиции центрального полузащитника в академии "Барселоны", а сегодня самый большой талант сине-гранатовой академии переехал в Париж.

УВЫ… "Материться можно"? У России два обиднейших четвертых места

Кирилл Пригода улучшил свой же рекорд России на 50 м брассом. Но даже при таких раскладах каких-то 0,03 ему до третьего места не хватило. Три сотых – это полсантиметра. Такова цена медали. Однако шанс взять ее в этот день у Пригоды оставался. В смешанной комбинированной эстафете. Но увы и там… Владимир Иванов рассказывает, как прошел день на ЧМ по плаванию.

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