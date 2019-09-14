«Спартак» провалился. НХЛ простила Кузнецова. Медведева проиграла тройному акселю

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 14 сентября.

СПАРТАК. Волевой «Урал»

Красно-белые упустили победу и проиграли команде Дмитрия Парфенова в домашнем матче 9-го тура РПЛ, первом после перерыва на игры сборных. В первом тайме снова забил Самюэль Жиго, после перерыва гости отыгрались и вышли вперед. Шутка или нет: Олег Кононов зря надел пиджак после теплого августа? Грустная статистика: «Спартак» проиграл дома в третий раз подряд и в четвертый раз за пять матчей вообще (с учетом «Браги»).

ИНТЕРВЬЮ. Томас Цорн: о трансферах, будущем Кононова и о том, придет ли в «Спартак» Черчесов

Гендиректор «Спартака» дал интервью группе журналистов, в числе которых был и корреспондент «СЭ». Оценил трансферное лето, прокомментировал знаковые суммы, очертил свою роль и высказался о будущем Кононова и консультациях с Черчесовым.

ЗЕНИТ. «Автобус» взломан, Дриусси — игрок матча

В пятницу, 13-го, 9-й тур открыл матч «Зенита» с «Арсеналом». Туляки не сыграли сами и попытались не дать этого сделать сопернику, но задумка провалилась. Чемпион победил со счетом 3:1, дав возможность проанализировать его состояние перед стартом в Лиге чемпионов.

НАКАЗАНИЕ. Три матча — это формальность

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой на три матча по итогам скандала, связанного с употреблением кокаина во время чемпионата мира-2019. И можно сказать, что НХЛ не наказала, а простила сошедшего с правильной дорожки игрока.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Медведева не падала, но победила Кихира

Евгения Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International в Оквилле, победу одержала Рика Кихира. Россиянка показала новые костюмы и обошлась без падений и явных ошибок, но ничем не смогла перебить тройные аксели японки. Большое интервью двукратной чемпионки мира и обладательницы двух серебряных медалей Олимпийских игр о планах на сезон — здесь.

ЕВРОПА. «Реал» показал Азара, у «Ливерпуля» — великолепная пятерка

После международной паузы не все футбольные топ-клубы Европы стабильны. «Реал» вел 3:0 после первого тайма с «Леванте» и с трудом удержал победу. В мадридской команде наконец-то дебютировал Эден Азар. «Ливерпуль» взял верх над «Ньюкаслом» и довел выигрышную серию на старте чемпионата Англии до пяти матчей.

ИСТОРИЯ. «Спартак» — команда трех человек? Забей Цымбаларь, Леоненко так бы не говорил!»

Ровно четверть века назад состоялся первый в постсоветской истории матч между киевским «Динамо» и московским «Спартаком». Вечные соперники встретились в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

UFC. Серроне и Гейтжи не покажут Хабиба

UFC никогда не останавливается: после супертурнира в Абу-Даби лучший бойцовский чемпионат перебрался в противоположную часть света — в Ванкувер. Джастин Гейтжи и Дональд Серроне в дивизионе Хабиба устроят такое месиво, что слабонервным лучше не смотреть.

БОКС. Ковалев и Альварес все-таки встретятся

Для россиянина это будет главный бой в карьере. Он состоится уже 2 ноября в Лас-Вегасе.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».