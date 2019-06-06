"Спартак" против мнения 15 клубов РПЛ, Гараничев устроил скандал, "Торпедо" рвется в топы

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 6 июня.

ВСЕ – ТОЧКА. РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта

Общее собрание РПЛ выступило за увеличение числа участников. Если результаты голосования утвердит исполком РФС, в чемпионате России-2020/21 будет 18 клубов, что повлечет за собой серьезные изменения календаря – командам придется чаще играть зимой. Обозреватель "СЭ" Илья Андреев считает, что решение, как минимум, спорное.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ РАБИНЕРА. Расширение РПЛ – глупость

"Если решение о расширении РПЛ до 18 клубов будет принято исполкомом, это – позор и глупость". Наш обозреватель не ищет удобных слов и критикует футбольных мужей за планы увеличить лигу до 18 клубов.

СКАНДАЛИЩЕ! Гараничев отказался подписывать контракт с федерацией. Его не будет в команде?

В апреле состоялось заседание правления Союза биатлонистов России (СБР). Среди прочего, на нем поднималась тема необходимости подписания договоров между спортсменами и федерацией, в котором будут прописаны обязанности обеих сторон. За введение договора руководители проголосовали единогласно. К 1 июня соответствующий договор подписали все спортсмены, которые вошли в расширенный состав сборной. Все, кроме одного – 31-летнего тюменца Евгения Гараничева. Если до зимы все так и останется, это ставит под вопрос будущее призера Олимпийских игр в сборной России.

ГОСТЬ. "Анжи" предали". Интервью-исповедь Магомеда Адиева

Бывший главный тренер "Анжи" в гостях у "СЭ" подробно рассказал о проблемах махачкалинского клуба. Команду было не на что кормить в Красноярске, футболистам приходилось за свой счет уезжать из Тулы, а однажды они чуть не устроили забастовку. Тем не менее "Анжи" доиграл сезон.

ИГНАШЕВИЧ. "Торпедо": премьер-лига к 2022 году

Лет тридцать назад пятым колесом в московской футбольной телеге считался "Локомотив". Теперь красно-зеленые второй год подряд будут играть в Лиге чемпионов, а вот гремевшее не так уж давно "Торпедо" мужественно бьется во втором дивизионе с еле живым саратовским "Соколом". Автозаводцев и пятым колесом-то не назовешь – нынче куда выше в турнирной иерархии "Чертаново", завершившее сезон на пятом месте в ФНЛ. Но говорят, что скоро на черно-белых перестанут смотреть снисходительно.

УЗНАЛИ ОТВЕТ. Хабиб – самый дорогой боец UFC. Это шутка или правда?

Для Хабиба Нурмагомедова сейчас наступила белая полоса в карьере. Сначала по его настоянию сократили дисквалификацию его друзей Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова. Это позволит им выступить на одном шоу с Хабибом 7 сентября в Абу-Даби. Затем был подписан контракт на бой с Дастином Порье, но и это не все. Оказывается, он заключил еще и новый контракт с UFC. Говорят, очень хороший контракт.​

ВОСХОДЯЩАЯ. "Что я напишу Кузнецову? "Привет, Женя, помоги, чем сможешь"?" Интервью Виталия Кравцова

Одна из восходящих звезд российского хоккея, капитан молодежной сборной на МЧМ-2019 Виталий Кравцов в нынешнем межсезонье после завершения контракта с "Трактором" решил попытать счастье в "Рейнджерс". В интервью "СЭ" форвард рассказал о том, как он готовится к выступлению в НХЛ и почему ему не удался последний сезон.

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