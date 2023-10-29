«Спартак» проиграл в Воронеже, победный дубль Беллингема в класико. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 28 октября.
«Спартак» по делу проиграл на «болоте» в Воронеже. Но это не повод увольнять Абаскаля
Потеряли Бабича и важные очки.
Невероятная развязка класико принесла успех Мадриду.
Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну прошел всю дистанцию, британец победил только с разногласием судей.
Даниил с задачей справился, но Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру.
Чемпионы России набрали тяжелые три очка.
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