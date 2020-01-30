«Спартак» приобрел крутого бомбардира, «Зенит» желает Кокорину добра

22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел к красно-белым.

Как стало известно «СЭ», общие затраты «Спартака» на аренду и последующего летом выкупа 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева составят порядка 5 миллионов евро.

Один из лучших бомбардиров чемпионата переезжает в Москву из Самары.

Обозреватель «СЭ» считает, что сине-бело-голубые никак не ущемляют права своего форварда.

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