«Спартак» приобрел крутого бомбардира, «Зенит» желает Кокорину добра
Соболев в «Спартаке»: что это значит
22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел к красно-белым.
Как стало известно «СЭ», общие затраты «Спартака» на аренду и последующего летом выкупа 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева составят порядка 5 миллионов евро.
Один из лучших бомбардиров чемпионата переезжает в Москву из Самары.
Обозреватель «СЭ» считает, что сине-бело-голубые никак не ущемляют права своего форварда.
Эксклюзивное интервью с действующим обладателем «Везина Трофи».
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