Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

«Спартак» приобрел крутого бомбардира, «Зенит» желает Кокорину добра

18:00
Александр Соболев (справа), Алекс Крал (слева) и Самюэль Жиго весной будут спасать «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев (справа), Алекс Крал (слева) и Самюэль Жиго весной будут спасать «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 30 января.

Соболев в «Спартаке»: что это значит

22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел к красно-белым.

Стало известно, сколько «Спартак» потратит на Соболева

Как стало известно «СЭ», общие затраты «Спартака» на аренду и последующего летом выкупа 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева составят порядка 5 миллионов евро.

Соболев — в «Спартаке». Все условия и главные слова

Один из лучших бомбардиров чемпионата переезжает в Москву из Самары.

«Зенит» желает Кокорину добра

Обозреватель «СЭ» считает, что сине-бело-голубые никак не ущемляют права своего форварда.

«Более чем уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки». Большое интервью Андрея Василевского

Эксклюзивное интервью с действующим обладателем «Везина Трофи».

ЦИФРА ДНЯ
В 50-й
раз
на турнирах «Большого шлема» встретились Новак Джокович и Роджер Федерер. Победу одержал серб
ЦИТАТА
Смотрел на Бродера, как полевые игроки — на Гретцки и Овечкина
Андрей Василевский
вратарь клуба «Тампа-Бэй»

Шансы Соболева, состояние Шюррле и другие интриги сбора «Спартака» в Катаре

читать >

Юрий Семин: «Неудачная серия «Локо»? А кто выиграл Кубок и Суперкубок России?»

читать >

«Я за долгий путь спортсмена, а не за однодневок». Плющенко — о чемпионате Европы и четверных своих воспитанниц

читать >

Вот почему Тедеско — лучшее решение Федуна. И трансфер Соболева. Live с Зеленовым

читать >

Таблица переходов РПЛ. Главные трансферы

читать >

«Локомотив» пока не контактировал с Кокориным

читать >

Джокович — король в Австралии. Он почти не оставил Федереру шансов

читать >

Соболев нужен «Спартаку»: команда Тедеско преобразится в атаке

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир