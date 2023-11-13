«Спартак» обыграл «Ростов», восемь голов «Челси» и «Сити». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 ноября.
Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»
Атакующая связка красно-белых забила два гола в самом начале и сделала результат.
Шедевральная игра на «Стэмфорд Бридж».
Команда Марцела Лички догнала «Крылья Советов» и ЦСКА.
Камила заняла четвертое место на своем первом официальном старте сезона.
«Ливерпуль» почти догнал «Ман Сити», «Барселона» пропустила на 18-й секунде, сумасшедший гол Димарко вернул «Интеру» лидерство
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Технический дефект. Простая причина поражения Павловичачитать >
Юниоры затащили «Локомотив» в Уфе. Их уже ждут в НХЛ?читать >
Убедительная ничья. «Зенит» и «Краснодар» провели качественный матч, но никто не наиграл на победучитать >
Сколько рекордов Гретцки осталось побить Овечкину?читать >
Новости