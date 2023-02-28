«Спартак» обыграл «Локомотив», Месси — лучший игрок года по версии ФИФА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 27 февраля.
«Спартак» и «Локомотив» выдали огненный матч со спорным судейством! Но красно-белые сейчас сильнее
Несмотря на два поражения, «Локо» оставил хорошее впечатление в кубковых матчах с красно-белыми.
Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.
Слова главных тренеров после огненного матча.
Лионель Скалони, который возглавляет сборную Аргентины, признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА.
Полузащитник Александр Головин продлил свой контракт с «Монако» до 2026 года, сообщается на официальном сайте монегасков 27 февраля.
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