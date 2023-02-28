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«Спартак» обыграл «Локомотив», Месси — лучший игрок года по версии ФИФА. Главное за день

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Игроки «Спартака» празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 27 февраля.

«Спартак» и «Локомотив» выдали огненный матч со спорным судейством! Но красно-белые сейчас сильнее

Несмотря на два поражения, «Локо» оставил хорошее впечатление в кубковых матчах с красно-белыми.

Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

«Доверил бы третий пенальти Джикии, а не Промесу!» Абаскаль и Галактионов — о победе «Спартака» и судействе

Слова главных тренеров после огненного матча.

Лионель Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА

Лионель Скалони, который возглавляет сборную Аргентины, признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА.

«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным

Полузащитник Александр Головин продлил свой контракт с «Монако» до 2026 года, сообщается на официальном сайте монегасков 27 февраля.

«Дзюба с его уровнем обязан забивать такие мячи. Для меня лучшим был Пруцев». Семин — о «Локо», Пиняеве и шансах «Спартака» на золото

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