Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:30

«Спартак» обыграл «Локомотив», итоги вечера в ЛЧ. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 22 февраля.

Какой «Спартак» настоящий — из первого или второго тайма? Главный вопрос после кубкового дерби

«Локомотив» показал, что такое характер.

Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов

Судьбу напряженной игры в Милане решил гол бельгийского форварда.

Гвардиол расстроил Гвардиолу. «Манчестер Сити» споткнулся в Лейпциге

Ничья (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «быками» и «горожанами».

Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф

Армейцы забросили семь шайб принципиальному сопернику.

Дебют Дзюбы за «Локо»: пробил в штангу, не попал в пустые ворота, но признан болельщиками лучшим

Форвард провел полный матч против «Спартака».

«Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше". Дзюба — о поражении «Локомотива» и сборной России

читать >

«Не «Локомотив» подстроился под Дзюбу, а он под него». Галактионов и Абаскаль — о кубковом дерби

читать >

Загитова вновь проявила себя в музыке. Теперь она — диджей на футбольном стадионе

читать >

«В Америке после тренировки местные ехали в стрип-клуб на обед». Мощные истории от тренера «Сибири»

читать >

Клуб, глубоко застрявший в прошлом. Почему «Локомотив» живет так, словно на дворе 2003 год

читать >

«Я не сторонник приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России. Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?!» Мнение Орлова

читать >

Кузьменко начинает в НХЛ как Капризов

читать >

«Весь год мы тренировались с иностранцами, а потом они говорили: «В России темные дела». Рекордсмен-конькобежец — о скандалах после Сочи

читать >
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» разгромил «Ливерпуль», Россия может сыграть с Ираком. Главное за день
Новости
RSS RSS
Все новости