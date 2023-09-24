«Спартак» обыграл «Динамо», «Крылья» поднялись на первое место. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 сентября.
«Спартак» оживает: три сухие победы за неделю! Максименко вышел в перерыве и остановил «Динамо»
Дерби — за красно-белыми.
Команда Игоря Осинькина продолжает побеждать. На этот раз повержен «Сочи».
Главные события субботы в европейском футболе.
«Уже четыре матча не можем реализовать выходы один на один». Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» — об итогах дерби
Личка и Абаскаль ответили на главные вопросы.
«Хиддинк тоже говорил: для наших игроков окно в Европу — шаг вперед. И его не обвиняли в стремлении развалить российский футбол». Мнение Романцева
Бывший тренер сборной высказался на тему совета Карпина футболистам уезжать европейские чемпионаты.
Возвращение Квартальнова в КХЛ выглядит кошмарным. Минское «Динамо» проигрывает почти всемчитать >
«Хочу, чтобы игроки засунули свои языки куда подальше». Тренер уничтожил своих хоккеистов за поражениечитать >
Захарян не примет участие в матче ла лиги против «Хетафе» из-за болезничитать >
КХЛ: СКА всухую обыграл «Амур», «Северсталь» победила «Металлург» и другие матчи 23 сентябрячитать >
Новости