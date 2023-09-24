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Сегодня, 04:00

«Спартак» обыграл «Динамо», «Крылья» поднялись на первое место. Главное за день

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Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 сентября.

«Спартак» оживает: три сухие победы за неделю! Максименко вышел в перерыве и остановил «Динамо»

Дерби — за красно-белыми.

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Команда Игоря Осинькина продолжает побеждать. На этот раз повержен «Сочи».

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Главные события субботы в европейском футболе.

«Уже четыре матча не можем реализовать выходы один на один». Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» — об итогах дерби

Личка и Абаскаль ответили на главные вопросы.

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