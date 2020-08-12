«Спартак» не снимается, «Тампа» выиграла 150-минутный матч, Трамп оскорбил игроков НБА

Леонид Федун не исполнил свою угрозу — но рассказал о грядущих изменениях в судействе.

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150 минут «Тампа-Бэй» победила «Коламбус» в пятом овертайме первого матча серии плей-офф — 3:2

ЦИТАТА Судья Иванов должен быть дисквалифицирован пожизненно. Либо он не разбирается в футболе, либо коррумпирован

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