«Спартак» не снимается, «Тампа» выиграла 150-минутный матч, Трамп оскорбил игроков НБА
12 августа 2020, 21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 12 августа.
«Спартак» остается. Проблема — тоже
Леонид Федун не исполнил свою угрозу — но рассказал о грядущих изменениях в судействе.
Многие запомнят этот матч на всю жизнь
Президент США ответил на критику со стороны баскетбольных активистов движения Black Lives Matter.
Арбитр в интервью «СЭ» принес извинения Сергею Иванову, судившему матч «Рубин» — «Локо» (0:2).
Российский судейский корпус достиг дна.
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