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«Спартак» не снимается, «Тампа» выиграла 150-минутный матч, Трамп оскорбил игроков НБА

12 августа 2020, 21:30
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 12 августа.

«Спартак» остается. Проблема — тоже

Леонид Федун не исполнил свою угрозу — но рассказал о грядущих изменениях в судействе.

Когда история важнее красоты. Пять овертаймов матча «Тампа» — «Коламбус» — это круто

Многие запомнят этот матч на всю жизнь

«Подлые, мерзкие и тупые». Трамп обозвал игроков НБА, преклоняющих колено

Президент США ответил на критику со стороны баскетбольных активистов движения Black Lives Matter.

«Арбитра Иванова не в чем винить». Голландец Бьорн Кайперс — о ВАР, смс от Слуцкого и Калошине

Арбитр в интервью «СЭ» принес извинения Сергею Иванову, судившему матч «Рубин» — «Локо» (0:2).

Удалите этих судей!

Российский судейский корпус достиг дна.

ЦИФРА ДНЯ
150
минут
«Тампа-Бэй» победила «Коламбус» в пятом овертайме первого матча серии плей-офф — 3:2
ЦИТАТА
Судья Иванов должен быть дисквалифицирован пожизненно. Либо он не разбирается в футболе, либо коррумпирован
Леонид Слуцкий
главный тренер «Рубина»

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