«Спартак» не пустили в Америку, Чалов наконец-то забил, российских фигуристок тормозят

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 10 ноября.

«Зениту» помогли ветер и Азмун, Чалов закрыл черную серию

Лидер чемпионата победил «Арсенал» в Туле, единственный мяч «Зенита» забил Сердар Азмун. ЦСКА с трудом обыграл «Сочи» — 3:2, решающий мяч на счету не забивавшего с конца сентября Федора Чалова. Закрывает тур перед ноябрьской паузой на игры сборных битва «Локомотива» и «Зенита».

«Спартак» не едет на турнир в Америку: что случилось?

Красно-белые пропустят Florida Cup — им не удалось вовремя оформить визы. Но один турнир в зимней паузе московская команда все же проведет.

Головоломки от Тедеско: как играет новый «Спартак»

В субботу красно-белые разобрались с «Крыльями» — и снова в команде Доменико Тедеско главную роль исполнил Зелимхан Бакаев. Игорь Рабинер подводит итог матча и рассказывает не только о бенефисе полузащитника. Отдельно разбираемся в том, что за футбол ставит команде немецкий специалист.

Россиянок притормаживают перед финалом «Гран-при»

После «Гран-при» Китая стало очевидно, что на итоговом турнире в Турине не будет шести российских одиночниц. Елизавете Туктамышевой и Евгении Медведевой придется уступить место японкам.

Забит и Волков победили, брат Хабиба проиграл

В ночь с субботы на воскресенье в Москве прошел турнир UFC. Выделяем главное.

Забит Магомедшарипов непобедим в американском промоушене, он снова выиграл и запросил бой за титул. Лучший русский тяжеловес Александр Волков победил американского футболиста, но было непросто.

Впервые в истории UFC россияне подрались друг с другом, было скучно. Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов печально стартовал в UFC, он проиграл бойцу с одной почкой.

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