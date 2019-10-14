«Спартак» назначил Тедеско, Черчесов хочет выиграть Евро, Рабинер хвалит Карреру

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 14 октября.

Онлайн представления Доменико Тедеско в качестве главного тренера «Спартака».

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4 команды отобрались на Евро-2020: до сборной России — Бельгия и Италия, после — Польша

ЦИТАТА Главная задача — выиграть чемпионат Европы. А еще боремся с Бельгией за первое место в группе. Не надо забывать, что есть, как это по-русски, жеребьевка

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