«Спартак» назначил Тедеско, Черчесов хочет выиграть Евро, Рабинер хвалит Карреру
18:05
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 14 октября.
Презентация Тедеско в «Спартаке». Live!
Онлайн представления Доменико Тедеско в качестве главного тренера «Спартака».
У нас очень крутая сборная.
В понедельник 34-летний немец должен провести свое первое занятие в качестве главного тренера красно-белых.
Вчера мы опубликовали опрос журналистов «СЭ» на тему главных тренеров красно-белых после эпохи Олега Романцева.
По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, Махачев должен стать следующим российским чемпионом UFC в легком весе
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Главная задача — выиграть чемпионат Европы. А еще боремся с Бельгией за первое место в группе. Не надо забывать, что есть, как это по-русски, жеребьевка
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