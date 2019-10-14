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Новости   //    Вечерний "СЭ"

«Спартак» назначил Тедеско, Черчесов хочет выиграть Евро, Рабинер хвалит Карреру

18:05
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 14 октября.

Презентация Тедеско в «Спартаке». Live!

Онлайн представления Доменико Тедеско в качестве главного тренера «Спартака».

Welcome to* Питер! Россия уничтожила Кипр и вышла на Евро-2020!

У нас очень крутая сборная.

Как Тедеско принимал решение по «Спартаку». Инсайды «СЭ»

В понедельник 34-летний немец должен провести свое первое занятие в качестве главного тренера красно-белых.

Лучший тренер «Спартака» после Романцева — Каррера. Мнение Рабинера

Вчера мы опубликовали опрос журналистов «СЭ» на тему главных тренеров красно-белых после эпохи Олега Романцева.

Дружит с Хабибом и должен повторить его путь. Большое интервью Ислама Махачева

По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, Махачев должен стать следующим российским чемпионом UFC в легком весе

ЦИФРА ДНЯ
4
команды
отобрались на Евро-2020: до сборной России — Бельгия и Италия, после — Польша
ЦИТАТА
Главная задача — выиграть чемпионат Европы. А еще боремся с Бельгией за первое место в группе. Не надо забывать, что есть, как это по-русски, жеребьевка
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

«Мама лежала без сил в кровати, а крыса ела ее палец». Истории тренера «Витязя», который удивил хоккейную Россию

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Илья Авербух: «Трусова способна выиграть чемпионат мира»

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Эта сборная России — лучшая в истории?

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«Группа смерти»: Бельгия, Россия, Дания, Швеция. С кем не сыграем на Евро?

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Кто тренировал «Спартак» хуже всех?

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Геннадий Орлов: «Дзюба интереснее Павлюченко. У нас раньше не было такого форварда»

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Система Черчесова. Рабинер — о сборной России

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Атака «Питтсбурга» озверела без Малкина. Уже третий раз забивают семь голов!

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