"Спартак" нацелился на Гильерме, Хабиб не думает о Коноре, ВФЛА снова под ударом

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 12 июня.

БОМБА. "Спартак" хочет подписать Гильерме

По информации "СЭ", "Спартак" намерен воспользоваться ситуацией, которая сложилась у вратаря Гильерме (33 года) с переподписанием контракта с "Локомотивом".

ДУЭЛЬ. Хабиб Нурмагомедов: "Конор? Мы думаем о Тони Фергюсоне, а не о тех, кто три года не выигрывал"

Россиянин дал понять, какой бой ему интересен.

ВОПРОС. Что не так с Чаловым в сборной?

Почему Станислав Черчесов "не любит" лучшего бомбардира чемпионата России.

СКАНДАЛ. Сильнова подозревают в допинге. ВФЛА снова под ударом

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов подтвердил, что получил уведомление о нарушении антидопинговых правил.

ИТОГ. 1:0 с Кипром: что это было? Рабинер – о сборной России

Обозреватель "СЭ" рассуждает об игре команды Черчесова, которая за два матча собрала в Саранске и Нижнем Новгороде почти 85 тысяч зрителей.

НХЛ. "Уникальный дар. Такое нельзя натренировать". Сегодня Тарасенко может выиграть Кубок Стэнли

Ночью за океаном состоится седьмой матч финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом".

КХЛ. Новички из НХЛ, битва за Шипачева, 145 миллионов герою плей-офф. Инсайды об "Авангарде"

Игорь Еронко рассказывает о том, каким будет финалист Кубка Гагарина в следующем сезоне.

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