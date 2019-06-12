"Спартак" нацелился на Гильерме, Хабиб не думает о Коноре, ВФЛА снова под ударом

БОМБА. "Спартак" хочет подписать Гильерме
По информации "СЭ", "Спартак" намерен воспользоваться ситуацией, которая сложилась у вратаря Гильерме (33 года) с переподписанием контракта с "Локомотивом".
ДУЭЛЬ. Хабиб Нурмагомедов: "Конор? Мы думаем о Тони Фергюсоне, а не о тех, кто три года не выигрывал"
Россиянин дал понять, какой бой ему интересен.
ВОПРОС. Что не так с Чаловым в сборной?
Почему Станислав Черчесов "не любит" лучшего бомбардира чемпионата России.
СКАНДАЛ. Сильнова подозревают в допинге. ВФЛА снова под ударом
Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов подтвердил, что получил уведомление о нарушении антидопинговых правил.
ИТОГ. 1:0 с Кипром: что это было? Рабинер – о сборной России
Обозреватель "СЭ" рассуждает об игре команды Черчесова, которая за два матча собрала в Саранске и Нижнем Новгороде почти 85 тысяч зрителей.
НХЛ. "Уникальный дар. Такое нельзя натренировать". Сегодня Тарасенко может выиграть Кубок Стэнли
Ночью за океаном состоится седьмой матч финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом".
КХЛ. Новички из НХЛ, битва за Шипачева, 145 миллионов герою плей-офф. Инсайды об "Авангарде"
Игорь Еронко рассказывает о том, каким будет финалист Кубка Гагарина в следующем сезоне.
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