"Спартак" избавляется от дорогого игрока, но это не Глушаков. Кикнадзе заговорил. СКА прибили судьи

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятница, 29 марта.

12 МИЛЛИОНОВ. Худший трансфер в истории "Спартака"? Красно-белые избавятся от Педро Роши

24-летний форвард из Бразилии Педро Роша, купленный москвичами за огромную сумму в 12 миллионов евро, до 4 апреля может сменить клуб. Полный провал?

НАКОНЕЦ-ТО! Первое интервью Василия Кикнадзе в "Локомотиве". О Геркусе, Семине, Филатове, Смолове, Фернандеше

Василий Кикнадзе был назначен генеральным директором "Локомотива" в конце декабря прошлого года, сменив Илью Геркуса. Три месяца он хранил молчание. На каждую просьбу дать комментарий отвечал, что с прессой встретится позже – как разберется, что к чему в клубе. В пятницу встреч, наконец, состоялась – в ВИП-зале стадиона "РЖД Арена". Беседа длилась полтора часа.

БОМБА. Бюджет всего российского биатлона меньше зарплаты Чорлуки. Тут все цифры

Союз биатлонистов России (СБР) стал первой спортивной федерацией в стране, которая открыто рассказала о своем бюджете. Наш биатлон умеет удивлять. В положительную сторону тоже. Убеждайтесь!

БРАТ. Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"

Откровенный разговор корреспондента "СЭ" Вячеслава Короткина с членом совета директоров красно-белых, генеральным директором "ООО "Стадион "Спартак", братом владельца клуба Леонида Федуна Андреем.

ФИНАЛ. "Если сын станет хоккеистом, в любом случае будет играть за сборную России". Малкин – о детстве, семье и футболе

Третья часть большого интервью трехкратного обладателя Кубка Стэнли – о детстве в Магнитогорске, жене Анне и сыне Никите, а также чемпионате мира по футболу в нашей стране.

РПП. Анатолий Чайковский: "Горшков умирал – и Елена Анатольевна легла на прямое переливание крови"

Герой традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам" – бывший главный редактор журнала "Физкультура и спорт", автор множества книг о фигурном катании. Еще он муж великой Елены Чайковской. Больше пятидесяти лет они вместе. Сегодня Анатолию Михайловичу исполняется 88.

ЭКСПЕРТИЗА. Убедил ли ЦСКА, что он сильнее СКА? Еронко – об игре и судействе в армейском дерби

В НХЛ гол Кетова засчитали бы. Даже смотреть бы не стали. Потому что нечего смотреть. Там борются за повышение результативности, а не формальности. Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко анализирует итоги стартовой игры финала Западной конференции.

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