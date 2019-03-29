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"Спартак" избавляется от дорогого игрока, но это не Глушаков. Кикнадзе заговорил. СКА прибили судьи

Педро Роша уходит из "Спартака"? Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Педро Роша уходит из "Спартака"? Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятница, 29 марта.

12 МИЛЛИОНОВ. Худший трансфер в истории "Спартака"? Красно-белые избавятся от Педро Роши
24-летний форвард из Бразилии Педро Роша, купленный москвичами за огромную сумму в 12 миллионов евро, до 4 апреля может сменить клуб. Полный провал?

НАКОНЕЦ-ТО! Первое интервью Василия Кикнадзе в "Локомотиве". О Геркусе, Семине, Филатове, Смолове, Фернандеше
Василий Кикнадзе был назначен генеральным директором "Локомотива" в конце декабря прошлого года, сменив Илью Геркуса. Три месяца он хранил молчание. На каждую просьбу дать комментарий отвечал, что с прессой встретится позже – как разберется, что к чему в клубе. В пятницу встреч, наконец, состоялась – в ВИП-зале стадиона "РЖД Арена". Беседа длилась полтора часа.

БОМБА. Бюджет всего российского биатлона меньше зарплаты Чорлуки. Тут все цифры
Союз биатлонистов России (СБР) стал первой спортивной федерацией в стране, которая открыто рассказала о своем бюджете. Наш биатлон умеет удивлять. В положительную сторону тоже. Убеждайтесь!

БРАТ. Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"
Откровенный разговор корреспондента "СЭ" Вячеслава Короткина с членом совета директоров красно-белых, генеральным директором "ООО "Стадион "Спартак", братом владельца клуба Леонида Федуна Андреем.

ФИНАЛ. "Если сын станет хоккеистом, в любом случае будет играть за сборную России". Малкин – о детстве, семье и футболе
Третья часть большого интервью трехкратного обладателя Кубка Стэнли – о детстве в Магнитогорске, жене Анне и сыне Никите, а также чемпионате мира по футболу в нашей стране.

РПП. Анатолий Чайковский: "Горшков умирал – и Елена Анатольевна легла на прямое переливание крови"
Герой традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам" – бывший главный редактор журнала "Физкультура и спорт", автор множества книг о фигурном катании. Еще он муж великой Елены Чайковской. Больше пятидесяти лет они вместе. Сегодня Анатолию Михайловичу исполняется 88.

ЭКСПЕРТИЗА. Убедил ли ЦСКА, что он сильнее СКА? Еронко – об игре и судействе в армейском дерби
В НХЛ гол Кетова засчитали бы. Даже смотреть бы не стали. Потому что нечего смотреть. Там борются за повышение результативности, а не формальности. Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко анализирует итоги стартовой игры финала Западной конференции.

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