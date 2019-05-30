"Спартак" ищет нового Промеса, Дзюба ушел к королю трансферов, Ковальчук дал огня Шевченко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 30 мая.

ИНСАЙДЫ. Новые "голландцы" "Спартака"

Москвичи ищут варианты усиления в Бельгии (об интересе к полузащитнику "Брюгге" Хансу Ванакену "СЭ" уже сообщал) и Голландии. А сегодня – инсайды "СЭ" о потенциальных новичках красно-белых.

ОГОНЬ. Артем Дзюба – о вариантах в Англии и царском предложении из Китая

Форвард "Зенита" Артем Дзюба​ в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал в том числе и о вариантах продолжения карьеры, которые могут возникнуть в летнее трансферное окно. Полностью интервью Дзюбы – скоро в "СЭ". Там будет огонь.

ПОЖАР! Интервью-бомба Ковальчука. Сборная, зарплата в СКА, НХЛ и псевдофанаты

Самое откровенное интервью капитана сборной России, которое вы читали. По ходу чемпионата мира Игорь Еронко и Алексей Шевченко не раз подходили к Илье Ковальчуку. Он вроде бы и был готов поговорить, но каждый раз откладывал общение. После победы над американцами в четвертьфинале капитан сборной твердо пообещал дать "бомбическое интервью" в воскресенье, после окончания турнира. Поражение от финнов могло все испортить, но Ковальчук сдержал слово. И ответил на все самые актуальные вопросы.

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС. Как увеличить посещаемость. Факторы успеха

Имидж российского футбола серьезно изменился в лучшую сторону после проведения в стране чемпионата мира летом 2018 года. Очень высокий уровень организации турнира вместе с позитивными результатами национальной команды привлек к футболу огромный интерес. На волне этого интереса выросла и посещаемость матчей национального чемпионата. Однако чтобы эта тенденция сохранилась, необходим целый комплекс мер. Каких? Вот вам исследование известного спортивного функционера, бывшего гендиректора московского "Динамо" Дмитрия Иванова.

ЗАЧЕМ ТАКОЙ ФУТБОЛ? Григорий Иванов: "Из-за судейской ошибки губернатор может закрыть команду!"

Президент "Урала" в интервью "СЭ" подводит итоги сезона и атакует российских арбитров. Уйдет ли Александр Егоров после такой атаки и что будет с уральцами в следующем сезоне?

"АРСЕНАЛ" – БЕЗ ЛЧ. Больше не Лига Эмери. "Челси" выиграл по-русски

Это больше не Лига Эмери. Красивая была бы история – четвертый финал и четвертая победа. Не случилось. Помешали самый осмеиваемый нападающий ЧМ-2018 Жиру, без которого, правда, не случилось бы победы Франции, и Азар, проводивший последний матч за "Челси" – в Испании уверены, что его уже в понедельник представят как игрока "Реала". Бельгиец выкатил мяч под удар Педро, а потом самолично добил поднявший было голову после гола Ивоби "Арсенал". В итоге "канониры" снова будут играть в Лиги Европы.

ДЕЛО КУЗНЕЦОВА. Что грозит спортсмену за белый порошок?

Видео с участием российского хоккеиста Евгения Кузнецова привело к большому скандалу. Но доказательства предъявлены спорные, да и сам спортсмен заявляет, что никогда не употреблял наркотики и готов ради подтверждения своей правоты пройти какие угодно проверки. Дай бог, чтобы это тестирование, если оно состоится, окончательно отмело все подозрения. Но проблема в том, что смысла в таких проверках практически нет. По крайней мере со стороны спортивных организаций. Является ли кокаин допингом и может ли быть назначена дисквалификация за его употребление вне соревнований, разбиралась Наталья Марьянчик.

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