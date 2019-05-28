"Спартак" и слепая вера. Кононов и Лига чемпионов. Кузнецов и порошок

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 28 мая.

ТОЧКА. Кононов остается. Его задача – выйти в Лигу чемпионов. Главные итоги совета директоров "Спартака"

Сегодня в Москве состоялся совет директоров красно-белых, на котором были подведены итоги сезона-2018/19 и поставлены задачи на следующий, а также рассмотрен ряд других важных вопросов. Вячеславу Короткину стали известны основные результаты заседания совета директоров красно-белых.

ПРОВОКАЦИЯ. Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь. Если есть вопросы – готов пройти медицинскую экспертизу"

В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно. Но наш центрфорвард оперативно погасил скандал.

ЭКСКЛЮЗИВ. "В том, что Овечкин забил всего два гола, есть и моя вина". Интервью Кузнецова о чемпионате мира

Звездный форвард сборной России Евгений Кузнецов, многолетний партнер Александра Овечкина по "Вашингтону" в интервью "СЭ" подвел итоги чемпионата мира, на котором наша команда завоевала лишь бронзу. Интервью бралось до скандала, который случился накануне.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ. Почему ушел Денисов и что будет дальше?

Когда Игорь Денисов пришел в "Локомотив", он пообещал, что ругаться ни с кем не будет. В мае Василий Кикнадзе сообщил, что полузащитник не выходит на связь с руководством – причем уже несколько дней. Со стороны ситуация стала напоминать конфликтную, однако Денисов разошелся с клубом тихо и мирно. Он сдержал обещание. Илья Андреев – о вкладе Денисова в историю клуба и деталях расставания игрока с "Локо".

ИНСАЙД. 18 ей уже? Какой будет новая РПЛ

Если обсуждение лимита на легионеров на недавнем исполкоме планировалось и стало бы логичным завершением определенного бюрократического процесса, то предложение о расширении лиги – чистый экспромт непонятного содержания, но с очевидной целью. Сергей Егоров все объясняет.

ЛЕГИОНЕР. Александр Головин: "Жардим просит чаще бить по воротам"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел первый полноценный сезон во Франции. Он, мягко говоря, получился неоднозначным. Его итоги в интервью "СЭ" подвел сам хавбек.

БОЛЬШОЙ ГАЙД. Матчи сборной, дуэль Месси и Неймара, дерби ЦСКА – "Спартак". За чем следить в межсезонье

Сезон в футболе почти завершен – остались финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Дмитрий Гирин подготовил большой текст, как не остаться без футбола в ожидании нового чемпионата России. Много интересного.

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