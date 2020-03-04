«Спартак» — ЦСКА в Кубке, испорченное поле в Ярославле, ЧМ-2020 по хоккею могут перенести
19:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 4 марта
«Спартак» — ЦСКА: черная икра российского футбола. Рабинер — о главном дерби страны
Обозреватель «СЭ» вспоминает историю кубковых встреч красно-белых с красно-синими и рассуждает о новом матче непримиримых соперников
Игру перенесли за 4 часа до стартового свистка.
Турнир в Швейцарии под серьезной угрозой.
Интервью с Ильей Михеевым о травме, игре за «Мэйпл Ливз» и адаптации в Канаде.
Остальных представителей команды «Газпром-Русвело» почти неделю не выпускают из отеля.
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