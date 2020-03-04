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«Спартак» — ЦСКА в Кубке, испорченное поле в Ярославле, ЧМ-2020 по хоккею могут перенести

19:30
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 4 марта

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