"Спартак" чистит состав, Глушаков никому не нужен, Слуцкий рассказал об ужасах детского футбола

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 17 июня.

ИНСАЙДЫ. "Список на выход" "Спартака". Кто в него входит

Главный тренд этого лета – финансовая засуха, когда клубы крайне экономно подходят к возмездным трансферам. Исключение только одно – "Динамо", где готовы платить за достаточно средних футболистов Плиева и Калинина, не имеющего в своем активе и 10 матчей в РПЛ. "Спартак" же, очевидно, экономит. Говорят об ожидании проблем от финансового фэйр-плей, о некой усталости Леонида Федуна от трат на игроков, не приводящих к эффективности в плане результата. Тратить будут столько, сколько получат от трансферов. Логично, что сейчас клуб ведет речь именно о продажах. Покупки последуют потом.

БАРДАК. "Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Почему в нашем детском футболе полный мрак? Объясняем на примере города Волгограда, где не дают Слуцкому делать добрые дела. Проникновенный монолог прославленного специалиста.

БОМБА. Он создал Русскую пятерку. Уникальное интервью Скотти Боумэна – лучшего тренера в истории НХЛ

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер встретился в США с самым титулованным тренером в истории НХЛ. Сегодня мы публикуем первую часть большого интервью, которая посвящена Русской пятерке "Детройта"​.

ЖЕСТКО, НО ПО ДЕЛУ. Последнее прибежище Глушакова

Патриотизм – последнее прибежище негодяя. Это очень спорное утверждение, рожденное еще в 18 веке и истолкованное по-разному сто раз, хорошо подходит к нынешней ситуации с Глушаковым. Почему? Дмитрий Зеленов объясняет.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-2. Дениса Глушакова хотят оставить в "Спартаке"? Увольнять дорого

Приводим самый дикий и негативный из всех возможных сценариев по капитану красно-белых – тот, при котором игрок останется в команде. Похоже, такой вариант реализовывается. Сергею Егорову сложно в это поверить.

ОЦЕНКА АГЕНТА. Паулу Барбоза: "12 миллионов за Зе Луиша – приемлемая сумма для "Порту"

Известный португальский агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника Мануэла Фернандеша, рассказал о ситуации со своим клиентом, и поделился мнением о возможном переходе форварда "Спартака" Зе Луиша в "Порту".

КУБОК АМЕРИКИ. Проблемы Месси, пустые трибуны и обещание Игиты

Проблемы сборной Аргентины на Кубке Америки были ожидаемы, потому что начавший самостоятельную работу прошлой осенью бывший помощник Хорхе Сампаоли строил совсем другую игру, и только перед турниром получил в свое распоряжении Месси, не вписывавшегося в прежние 4-3-3 с обилием длинных диагоналей и стремительным выходом из обороны. Великий Лео снова останется без трофея со сборной?

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