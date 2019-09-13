«Спартак» больше не зовет Карреру, Никифоров дал огненное интервью, Овечкин поддержал Кузнецова
Томас Цорн: «Позвать Карреру на матч? А зачем?»Читать полностью
«Филадельфия» подписала новый контракт с российским защитником Иваном Проворовым.
Сегодняшний Никифоров, помогающий Дмитрию Хохлову в «Динамо», открыт и любезен.
Известный спортивный функционер, бывший гендиректор «Динамо» в авторской колонке для «СЭ» рассуждает о календаре этого футбольного сезона.
Российский форвард «Кэпс» дал интервью во время медиа-дня «Столичных».
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