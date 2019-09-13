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Новости   //    Вечерний "СЭ"

«Спартак» больше не зовет Карреру, Никифоров дал огненное интервью, Овечкин поддержал Кузнецова

18:00
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн (справа) и главный тренер Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн (справа) и главный тренер Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 13 сентября.

Томас Цорн: «Позвать Карреру на матч? А зачем?»

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Проворов стал самым высокооплачиваемым защитником «Филадельфии»

«Филадельфия» подписала новый контракт с российским защитником Иваном Проворовым.

Юрий Никифоров: «Следователь сказал: «Вы приговариваетесь к смертной казни»

Сегодняшний Никифоров, помогающий Дмитрию Хохлову в «Динамо», открыт и любезен.

Матчи по понедельникам — это катастрофа! Плюсы и минусы календаря

Известный спортивный функционер, бывший гендиректор «Динамо» в авторской колонке для «СЭ» рассуждает о календаре этого футбольного сезона.

«Мне уже почти 34, но я еще не дедушка». Овечкин — о возрасте, будущем в «Вашингтоне» и Кузнецове

Российский форвард «Кэпс» дал интервью во время медиа-дня «Столичных».

ЦИФРА ДНЯ
4
матча
прошлого регулярного сезона ЦСКА выиграл у СКА — сегодня первая встреча в новом
ЦИТАТА
Если он придет — пожалуйста, если не придет — тоже пожалуйста. Давайте говорить о том, что есть сегодня, а не о прошлом
Томас Цорн
генеральный директор «Спартака» — о Каррере

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