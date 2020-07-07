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«Спартак» без Цорна, шанс для Митрюшкина в «Монако», возможность второй волны коронавируса в России

7 июля 2020, 21:15
Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 7 июля.

Цорн покидает «Спартак», Тедеско пока остается. Подробности

Томас Цорн покидает «Спартак», сообщает официальный Twitter клуба.

Шанс для Митрюшкина

Игорь Рабинер — о талантливом вратаре, который тренируется в «Монако».

Будет ли вторая волна коронавируса в России? Отвечает врач, работавшая в Коммунарке

Мнение специалиста о том, когда будут отменены ограничения для зрителей на наших стадионах.

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