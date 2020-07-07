«Спартак» без Цорна, шанс для Митрюшкина в «Монако», возможность второй волны коронавируса в России

Томас Цорн покидает «Спартак», сообщает официальный Twitter клуба.

Игорь Рабинер — о талантливом вратаре, который тренируется в «Монако».

Мнение специалиста о том, когда будут отменены ограничения для зрителей на наших стадионах.

Новый скандал с жестоким обращением тренеров со спортсменками.

Коленопреклонение, от которого отказался Даниил Квят, может расколоть мировой спорт на два лагеря.