«Спартак» без Цорна, шанс для Митрюшкина в «Монако», возможность второй волны коронавируса в России
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 7 июля.
Цорн покидает «Спартак», Тедеско пока остается. Подробности
Томас Цорн покидает «Спартак», сообщает официальный Twitter клуба.
Игорь Рабинер — о талантливом вратаре, который тренируется в «Монако».
Мнение специалиста о том, когда будут отменены ограничения для зрителей на наших стадионах.
Новый скандал с жестоким обращением тренеров со спортсменками.
Коленопреклонение, от которого отказался Даниил Квят, может расколоть мировой спорт на два лагеря.
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