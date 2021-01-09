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«Спартак» берет опорника, 43 гонки биатлонистов без медалей, Испанию накрыл снежный кризис

21:15
Йоррит Хендрикс (слева). Фото Miguel MEDINA, AFP
Йоррит Хендрикс (слева). Фото Miguel MEDINA, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 9 января.

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Победная серия России на «Тур де Ски» сменилась серией шведской.

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