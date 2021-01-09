«Спартак» берет опорника, 43 гонки биатлонистов без медалей, Испанию накрыл снежный кризис

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 9 января.

В 2012-м он стал чемпионом Европы, видел себя в АПЛ, а этой весной будет выступать в РПЛ .

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4 место заняла биатлонистка сборной России Светлана Миронова в гонке преследования на этапе Кубка мира

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