«Спартак» берет опорника, 43 гонки биатлонистов без медалей, Испанию накрыл снежный кризис
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 9 января.
«Хендрикс подпишет контракт со «Спартаком» на четыре года». Голландский журналист — о новичке красно-белых
В 2012-м он стал чемпионом Европы, видел себя в АПЛ, а этой весной будет выступать в РПЛ .
Лидер сборной России по традиции мажет последним выстрелом на стойке, Гараничев только 54-й.
Погодные катаклизмы повлияли на испанский футбол.
Известный комментатор — об игре «Зенита», трансферах сине-бело-голубых, проблемах команды и Семаке.
Победная серия России на «Тур де Ски» сменилась серией шведской.
ЦИФРА ДНЯ
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ЦИТАТА
Не было эмоций и сил даже плакать, потому что я отдал все
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