Состав сборной России: Дзюба против Соболева, комментарий Черчесова, перспективы в Лиге наций

Главный тренер нашей национальной команды прокомментировал свой выбор на матчи Лиги наций.

Тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Россия во второй раз сыграет в необычном турнире для сборных.

Александр Жулин поддержал идею Ильи Авербуха о персональных контрактах.

Кенни Тете близок к переходу в команду Доменико Тедеско.