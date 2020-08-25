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Состав сборной России: Дзюба против Соболева, комментарий Черчесова, перспективы в Лиге наций

21:15
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 25 августа.

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