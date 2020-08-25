Состав сборной России: Дзюба против Соболева, комментарий Черчесова, перспективы в Лиге наций
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 25 августа.
«Соболев открыл эту тему с Дзюбой — ему и закрывать». Черчесов — о составе сборной
Главный тренер нашей национальной команды прокомментировал свой выбор на матчи Лиги наций.
Тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
Россия во второй раз сыграет в необычном турнире для сборных.
Александр Жулин поддержал идею Ильи Авербуха о персональных контрактах.
Кенни Тете близок к переходу в команду Доменико Тедеско.
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