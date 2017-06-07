Состав России, контракт Зобнина, Карасев вне РФПЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 7 июня.

СОСТАВ. Заявка на победу?

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определил 23 футболистов, которые выступят на Кубке конфедераций. Еще тремя именами пополнилась галерея тех, кто пропустит турнир.

ИНТЕРВЬЮ. Роман Зобнин: "Всю жизнь мечтал сыграть в Лиге чемпионов. И еще сделаю это!"

Полузащитник "Спартака" и сборной России, получивший тяжелую травму колена в матче со сборной Венгрии, дал интервью "СЭ". И рассказал о том, как переживает пропуск Кубка конфедераций и начала следующего сезона с групповым турниром Лиги чемпионов.

ДЕЛО. Новый контракт для Зобнина

По информации "СЭ", полузащитник продлил контракт со "Спартаком" еще на два года. Зарплата игрока выросла. При этом потеря ключевого футболиста грозит красно-белым рядом проблем. "СЭ" размышляет о трудностях, с которыми могут столкнуться чемпионы страны в первой части сезона.

АРБИТР. Будет ли Карасев судить ФНЛ?

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский пояснил ситуацию с кадровым составом арбитров РФПЛ в следующем сезоне. Ранее "СЭ" сообщал о том, что чемпионат России-2017/18 начнется, в частности, без Сергея Карасева.

ЗВЕЗДА. Криштиану против России

Тренерский штаб сборной Португалии определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017. Главная звезда состава чемпионов Европы-2016 и всего турнира в России – лучший футболист мира Криштиану Роналду.

РАЗРЫВ. Радулов развелся. Ждем новый контракт в НХЛ?

"СЭ" – о личной жизни и игровой карьере одного из самых популярных российских хоккеистов Александра Радулова. Нападающий "Монреаля" развелся с женой, известной гимнасткой Дарьей Дмитриевой.

ВЫЛЕТ. Джокович: беспомощный

На кортах Roland Garros экс-первая ракетка мира Новак Джокович не сумел преодолеть кризис и потерпел унизительное поражение в четвертьфинале. Серба за бортом Открытого чемпионата Франции оставил австриец Доминик Тим.

ОТКАЗ. Марат Сафин: каким он был депутатом

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от "Единой России" и знаменитого теннисиста Марата Сафина. "СЭ" вспоминает о том, в чем заключалась шестилетняя парламентская деятельность бывшей первой ракетки мира.