Сокрушительный провал «Зенита», новая атака на Егорова и серьезная дисквалификация Гончаренко
«Зенит» удалился из Лиги чемпионов
Наш клуб остался даже без Лиги Европы.
Генеральный директор ЦСКА в интервью «СЭ» — о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера армейцев Виктора Гончаренко на три матча (один условно).
Обозреватель «СЭ» — о причинах падения России в еврокубках.
Мнение обозревателя «СЭ» о ситуации, в которой оказалась московская команда.
Красно-белые завершили год итоговым заседанием совета директоров клуба. Обозреватель «СЭ» — о том, чего ждали и что не появилось в официальном пресс-релизе.
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