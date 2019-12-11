Вечерний «СЭ»
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Сокрушительный провал «Зенита», новая атака на Егорова и серьезная дисквалификация Гончаренко

18:00
10 декабря. Лиссабон. «Бенфика» — «Зенит» — 3:0. 17-я минута. Арбитр Антонио Матеу Лаос показывает Дугласу Сантосу желтую карточку. Во втором тайме судья предъявит бразильцу уже красную. Фото AFP
10 декабря. Лиссабон. «Бенфика» — «Зенит» — 3:0. 17-я минута. Арбитр Антонио Матеу Лаос показывает Дугласу Сантосу желтую карточку. Во втором тайме судья предъявит бразильцу уже красную. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 11 декабря.

«Зенит» удалился из Лиги чемпионов

Наш клуб остался даже без Лиги Европы.

«Егоров считает, что в Краснодаре Казарцев отработал достойно? Его слова уже никем не воспринимаются всерьез». Огненное интервью Романа Бабаева

Генеральный директор ЦСКА в интервью «СЭ» — о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера армейцев Виктора Гончаренко на три матча (один условно).

Деградация нашего клубного футбола. Рабинер — о вылете «Зенита» из Лиги чемпионов

Обозреватель «СЭ» — о причинах падения России в еврокубках.

Почему «Спартак» оказался у края пропасти. Рабинер подводит итог выступления красно-белых в первой части сезона

Мнение обозревателя «СЭ» о ситуации, в которой оказалась московская команда.

Группы здоровья. Егоров — об итогах СД «Спартака»

Красно-белые завершили год итоговым заседанием совета директоров клуба. Обозреватель «СЭ» — о том, чего ждали и что не появилось в официальном пресс-релизе.

ЦИФРА ДНЯ
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место
в группе Лиги чемпионов занял «Зенит» — и остался без евровесны
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Одно слово есть — обосрались
Артем Дзюба
форвард «Зенита»

Аршавин сказал главное. Система «осень-весна» убивает русский футбол

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Бабикова отправили домой без оружия. Он не сможет выступать даже на Кубке России

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В Лиссабоне Семак не справился с тактикой и матчменеджментом. «Зенит» — без евровесны

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