Сокрушительный провал «Зенита», новая атака на Егорова и серьезная дисквалификация Гончаренко

Наш клуб остался даже без Лиги Европы.

Генеральный директор ЦСКА в интервью «СЭ» — о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера армейцев Виктора Гончаренко на три матча (один условно).

Обозреватель «СЭ» — о причинах падения России в еврокубках.

Мнение обозревателя «СЭ» о ситуации, в которой оказалась московская команда.

Красно-белые завершили год итоговым заседанием совета директоров клуба. Обозреватель «СЭ» — о том, чего ждали и что не появилось в официальном пресс-релизе.