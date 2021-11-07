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«Сочи» разгромил ЦСКА, победы наших в теннисе. Главные новости дня

02:30
6 ноября. Сочи. «Сочи» — ЦСКА — 4:1. Артур Юсупов. Фото РПЛ.
6 ноября. Сочи. «Сочи» — ЦСКА — 4:1. Артур Юсупов. Фото РПЛ.

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 6 ноября.

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