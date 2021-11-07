«Сочи» разгромил ЦСКА, победы наших в теннисе. Главные новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 6 ноября.
«Сочи» — новый топ-клуб России. Теперь он без шансов разгромил ЦСКА
Команда Владимира Федотова обеспечила победу всего за треть тайма.
Наши девушки стали первыми победительницами обновленного командного турнира, который теперь называется Кубком Билли Джин Кинг.
Борьбы в полуфинале не получилось, немец был уставшим и ломал ракетки.
Дерби Манчестера осталось за Пепом Гвардиолой. Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку уже в ближайшие дни.
Игорь Рабинер — о победе «Динамо» над «Краснодаром» — 1:0.
Скандал в Лиге Европы: «Локо» грозит техническое поражение или переигровка с «Галатасараем». Все из-за судьичитать >
В РПЛ появилась новая звезда. Кто такой Кассьерра, сделавший «2+2» ЦСКАчитать >
Щербакова вернула четверной и снова в гонке за Пекин. Проблемы чемпионки мира в прошлом?читать >
«На Малкома потратят 60 миллионов. А продадут максимум за 12». Бывший спортдир «Зенита» — о пагубном лимите, Семаке, Ловрене и Дзюбечитать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю