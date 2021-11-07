«Сочи» разгромил ЦСКА, победы наших в теннисе. Главные новости дня

Команда Владимира Федотова обеспечила победу всего за треть тайма.

Наши девушки стали первыми победительницами обновленного командного турнира, который теперь называется Кубком Билли Джин Кинг.

Борьбы в полуфинале не получилось, немец был уставшим и ломал ракетки.

Дерби Манчестера осталось за Пепом Гвардиолой. Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку уже в ближайшие дни.

Игорь Рабинер — о победе «Динамо» над «Краснодаром» — 1:0.