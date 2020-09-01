Смерть Милоша Ржиги, откровения тайного советника Федуна и слухи о будущем трансфере Месси

Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Чехии и клубов КХЛ Милош Ржига.

Его зовут Франко Камоцци, он знает все о красно-белых.

Продолжаем следить за развитием событий вокруг будущего Лионеля Месси.

Красно-синие приобрели новичков на рекордную для себя сумму.

Сегодня ночью россиянин стартует на US Open, несмотря на подозрение в том, что он является носителем коронавируса.