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Слова Карпина перед Словакией, отстранение Казарцева. Главное за день

02:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 7 октября.

«С учетом кадровых проблем лучше я сам сыграю». Главные слова Карпина перед Словакией

Главный тренер сборной России о травмах, «Дошираке» и новичке в составе команды.

Василий «Проверим-Проверим» Казарцев казнен. Раньше закончатся судьи или их ошибки?

Константин Алексеев — об очередном отстранении рефери.

В Италии уничтожают Карасева. Значит, он прав!

Взгляд с трибуны «Сан-Сиро» на отличную работу российского арбитра в полуфинале Лиги наций Италия — Испания (1:2).

Похоже, в Казани есть проблемы с полем, где сыграет сборная России. После тренировок к газону есть вопросы

Снова довольно тревожно.

Россия — Словакия: матч, в котором нужно побеждать. Прогноз на игру отборочного турнира ЧМ-2022

Карпину придется сыграть без Головина, Фернандеса, Черышева.

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