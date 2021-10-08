Слова Карпина перед Словакией, отстранение Казарцева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 7 октября.
«С учетом кадровых проблем лучше я сам сыграю». Главные слова Карпина перед Словакией
Главный тренер сборной России о травмах, «Дошираке» и новичке в составе команды.
Константин Алексеев — об очередном отстранении рефери.
Взгляд с трибуны «Сан-Сиро» на отличную работу российского арбитра в полуфинале Лиги наций Италия — Испания (1:2).
Снова довольно тревожно.
Карпину придется сыграть без Головина, Фернандеса, Черышева.
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