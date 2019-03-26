Слепаков – мощно о футболе, Медведев – о деньгах и "Зените", Кучеров – в 25 уже легенда

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 26 марта.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Про Кокорина и Мамаева петь не буду. Ненавижу травлю!" (Не)серьезное интервью Семена Слепакова

Семен Слепаков – известный кавээнщик из Пятигорска, резидент "Камеди Клаба", топовый автор и исполнитель ироничных песен, которые растаскивают на мемы, а еще модный продюсер и сценарист, порвавший всех сериалом "Домашний арест". И на днях он дал большое интервью главному редактору "СЭ" Максиму Максимову. Сам разговор – бомба, а предыстории добавляют атмосферу и настрой на юмор.

ГОСТЬ. Александр Медведев: "На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро"

Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.

ТРЭШТОК? Макгрегор шантажирует UFC. Он продолжит драться

Конор Макгрегор объявил об отставке. Кажется, это просто уловка. В последнее время он развил удивительную активность в твиттере, стал часто давать комментарии в СМИ. Говорил, что хочет выступить в Бразилии, намекал, как было бы классно провести третий бой с Нейтом Диасом. Само собой, не забывал ирландец и о Хабибе Нурмагомедове – то писал о нем гадости, то хвалил. Накануне глава UFC Дана Уайт даже сообщил вероятную дату возвращения Конора в октагон – 7 июля. И тут – такое…

ИНТЕРЕСНО. Загитова и Медведева еще выступят вместе? Такой шанс есть

За последние несколько месяцев стало окончательно понятно, что фигурное катание – самый популярный зимний вид спорта. Да, хоккей – это по-прежнему наша святыня, серьезный шаг вперед в плане популярности сделали лыжи, более менее удерживает свои рейтинги биатлон. Но только у фигурного катания получилось по-настоящему выйти за рамки спорта, выйдя в плане медийности на федеральный уровень. Как будет дальше развиваться события в фигурном катании?

ЛЕГКИЙ? Погребняк отделался легким испугом

Комитет по этике РФС вынес наказание форварду "Урала": 250 тысяч рублей и условную дисквалификацию до конца спортивного сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой РФС. А, по регламенту, за оскорбления по расовому признаку можно получить дисквалификацию на 10 матчей.

№2. ПОКА? Историческая гонка Кучерова. До Ягра – два очка, до рекорда НХЛ ХХI века – четыре

Никита Кучеров забил гол в ворота "Бостона" (5:4) и вышел на второе место по очкам за сезон среди российских игроков. Нападающий "Тампы-Бэй" набрал 121-е очко и обогнал Сергея Федорова, который в лучшем для себя чемпионате-1993/94 остановился на отметке 120 баллов. Для повторения российского рекорда, установленного Александром Могильным, Кучерову нужно в оставшихся пяти встречах набрать шесть очков. Реально?

ЗНАЛИ? У Шапи есть ровесник, который забивает еще чаще

Новый созыв молодежной сборной России стартовал бодро: победы в товарищеских матчах против Швеции (2:0) и Норвегии (5:1). В команде Михаила Галактионова целая россыпь уже довольно звонких имен. Но журналистское внимание по понятным причинам приковано к связке "Краснодара" Сулейманов – Игнатьев. Справедливо ли? Кажется, нет.

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