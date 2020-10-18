Сколько потратили и заработали клубы РПЛ, дерби ЦСКА — «Динамо», у соперника «Зенита» в ЛЧ — COVID-19
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 18 октября.
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Репортаж о московском дерби, в котором армейцы победили бело-голубых (3:1).
Подробности вспышки Covid-19 в бельгийском клубе.
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Закупка ЦСКА и «Зенита», правый защитник «Спартака» и форвард «Локо». Итоговая таблица переходов РПЛчитать >