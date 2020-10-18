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Сколько потратили и заработали клубы РПЛ, дерби ЦСКА — «Динамо», у соперника «Зенита» в ЛЧ — COVID-19

20:15
Американские доллары. Фото Mark Lennihan, -
Американские доллары. Фото Mark Lennihan, -

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 18 октября.

Купили на 125 миллионов, продали на 55. Сколько денег потратили российские клубы в это трансферное окно

Подводим итоги завершившегося трансферного периода.

Шварц увидел поражение по телевизору. ЦСКА с помощью атаки решил проблемы с обороной

Репортаж о московском дерби, в котором армейцы победили бело-голубых (3:1).

Коронавирус в «Брюгге». Состоится ли матч Лиги чемпионов с «Зенитом»?

Подробности вспышки Covid-19 в бельгийском клубе.

«Секс на льду», Загитова в откровенном образе и слезы Бузовой. Как прошел выпуск «Ледникового периода«

Технический уровень участников растет с каждой неделей — они все ближе к профессионалам.

«В России про меня пишут, только если возникают проблемы. Но в Америке все иначе, там меня любят». Большое интервью форварда «Рейнджерс» Бучневича

Содержательный разговор с Павлом Бучневичем.

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