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Скандальная речь Шалимова, яркое интервью Губерниева, варианты будущего Черышева в РПЛ

20:00
Игорь Шалимов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Шалимов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 4 мая.

Вопрос Шалимову: а тот, кто идет на последнем месте — тоже дармоед?

Это шутка, Игорь Михайлович.

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