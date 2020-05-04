Скандальная речь Шалимова, яркое интервью Губерниева, варианты будущего Черышева в РПЛ

Это шутка, Игорь Михайлович.

Обозреватель «СЭ» поговорил с известным комментатором.

Топовый трансфер возможен уже летом.

Знаменитая волейболистка откровенно пообщалась с обозревателем «СЭ».

Вспоминаем все, что окружало один из самых вызывающих эпизодов в истории футбола.