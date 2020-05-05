«Ждем только один ответ от руководства — продление контракта с Семиным». Интервью с одним из самых известных болельщиков «Локо»

«Болел за Шалимова, а после его высказывания стало горько и обидно. Юморист». Губерниев — о словах тренера про дармоедов-россиян