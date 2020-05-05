Скандал вокруг сына Плющенко, планы на возвращение Бундеслиги, экс-помощник Шалимова — о «дармоедах»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 5 мая.
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Какие события происходили в последние дни вокруг немецкого чемпионата.
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Об уходе из «Локомотива», лакросс-голах и пятерке мечты в НХЛ.
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