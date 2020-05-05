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Скандал вокруг сына Плющенко, планы на возвращение Бундеслиги, экс-помощник Шалимова — о «дармоедах»

19:45
Евгений и Александр Плющенко, Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений и Александр Плющенко, Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 5 мая.

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