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Шарапова завершила карьеру, Семин рассказал кого хотел купить, Ковальчук дебютировал в «Кэпиталс»

20:00
Мария Шарапова. Фото Nicolas ASFOURI, AFP
Мария Шарапова. Фото Nicolas ASFOURI, AFP

Самые главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 26 февраля

«Я говорю прощай». Почему Шарапова завершила карьеру

Российская суперзвезда объявила о завершении карьеры.

Юрий Семин: «Очень хотел, чтобы в «Локомотиве» оказался форвард Бассогог«

В преддверии центрального матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» эксклюзивное интервью «СЭ» дал главный тренер железнодорожников

Овечкин — король в матче дебюта Ковальчука! Забил 701-й гол и шикарно исполнил буллит

А вот Илья не обошелся без ошибок.

Война Семина, новый «Спартак», Кокорин и Мамаев

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Теперь в РПЛ — как в топ-лигах Европы. Видеоарбитры будут работать на всех матчах

Во втором круге РПЛ система ВАР будет работать на всех матчах

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