Шарапова завершила карьеру, Семин рассказал кого хотел купить, Ковальчук дебютировал в «Кэпиталс»

Российская суперзвезда объявила о завершении карьеры.

В преддверии центрального матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» эксклюзивное интервью «СЭ» дал главный тренер железнодорожников

А вот Илья не обошелся без ошибок.

Главные интриги весны

Во втором круге РПЛ система ВАР будет работать на всех матчах