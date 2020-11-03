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Шансы «Локо» в матче с «Атлетико», «Лацио» в Петербурге без Иммобиле, скандальная история Гиггза

20:45
Луис Суарес на тренировке. Фото Yuri Kochetkov, AFP
Луис Суарес на тренировке. Фото Yuri Kochetkov, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 3 ноября.

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В среду «Зенит» в Лиге чемпионов сыграет дома с римской командой.

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