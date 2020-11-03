Шансы «Локо» в матче с «Атлетико», «Лацио» в Петербурге без Иммобиле, скандальная история Гиггза
20:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 3 ноября.
«Локомотив» дешевле вратаря «Атлетико». Есть ли шансы?
Сравниваем красно-зеленых и их соперника в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
В среду «Зенит» в Лиге чемпионов сыграет дома с римской командой.
«Жалкий червь и трус. Просто бессовестный негодяй». Гиггз влип в историю, но скандалов хватало и раньше
Главный тренер Уэльса подставил свою сборную в самый ответственный момент.
Россия полностью готова принять все матчи многострадального чемпионата Европы.
Слушания о санкциях против России в Спортивном арбитражном суде в Лозанне изменят весь мировой спорт.
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