Шансы «Локо» в матче с «Атлетико», «Лацио» в Петербурге без Иммобиле, скандальная история Гиггза

«Широков хочет отделаться малой кровью, но судимость ставит крест на многих его начинаниях и карьере детей». Адвокат избитого судьи о последствиях для бывшего капитана сборной

Медведева и еще несколько звезд рискуют не попасть на чемпионат России. Надо ли их брать без отбора?