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Сергеев перешел в «Зенит», Джокович выиграл в австралийском суде. Главное за день

02:45
Иван Сергеев. Фото Фото Константин Рыбин, РПЛ.
Иван Сергеев. Фото Фото Константин Рыбин, РПЛ.

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 10 января.

Сергеев — в «Зените». Это приговор Дзюбе?

Жесткий взгляд обозревателя «СЭ» на перспективы лучшего бомбардира в истории чемпионатов России в клубе из Санкт-Петербурга.

«Сергеев летит в «космос». Он — игрок на перспективу, Азмун остается. А в Смолова в «Динамо» я не верю». Мнение Орлова.

Известный комментатор Геннадий Орлов — о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев» в «Зенит» и перспективах Федора Смолова в «Динамо».

Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом

Решение об аннулировании визы Новака отменено судом.

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей.

«Еще возможно взять чемпионство». Алексей Березуцкий — о ЦСКА, Оличе, Гинере и трансферах

Основное из интервью главного тренера ЦСКА.

Шевченко в «Дженоа» — полная катастрофа. Этот провал может стоить украинцу карьеры

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