Сергеев перешел в «Зенит», Джокович выиграл в австралийском суде. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 10 января.
Сергеев — в «Зените». Это приговор Дзюбе?
Жесткий взгляд обозревателя «СЭ» на перспективы лучшего бомбардира в истории чемпионатов России в клубе из Санкт-Петербурга.
Известный комментатор Геннадий Орлов — о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев» в «Зенит» и перспективах Федора Смолова в «Динамо».
Решение об аннулировании визы Новака отменено судом.
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей.
Основное из интервью главного тренера ЦСКА.
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