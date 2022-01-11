Сергеев перешел в «Зенит», Джокович выиграл в австралийском суде. Главное за день

Жесткий взгляд обозревателя «СЭ» на перспективы лучшего бомбардира в истории чемпионатов России в клубе из Санкт-Петербурга.

Известный комментатор Геннадий Орлов — о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев» в «Зенит» и перспективах Федора Смолова в «Динамо».

Решение об аннулировании визы Новака отменено судом.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей.

Основное из интервью главного тренера ЦСКА.