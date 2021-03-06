Серебро в мужской эстафете, новые подробности перехода Косторной, Ян готовится к защите титула
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 5 марта.
Большунов и Червоткин бились как дьяволы. Но этого мало для победы над Норвегией
Почти минутное преимущество на первом этапе не позволило мужской сборной России взять эстафетное золото — Клебо был безупречен в финишном спринте.
Чемпион мира расстроен после командного серебра, но мечтает закончить этот турнир на мажорной ноте.
Стерлинг — самый опасный соперник за всю карьеру Яна в UFC.
Красно-белые горят в серии 0-2. В ответных матчах нужно чем-то удивить действующих чемпионов.
Кто все эти люди, которые пишут такую жесть?
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