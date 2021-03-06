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Серебро в мужской эстафете, новые подробности перехода Косторной, Ян готовится к защите титула

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Мужская сборная России. Фото AFP
Мужская сборная России. Фото AFP

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 5 марта.

Большунов и Червоткин бились как дьяволы. Но этого мало для победы над Норвегией

Почти минутное преимущество на первом этапе не позволило мужской сборной России взять эстафетное золото — Клебо был безупречен в финишном спринте.

«Что у меня на душе? Полтинник!» Большунов зол после эстафеты, но настроен на реванш в воскресенье

Чемпион мира расстроен после командного серебра, но мечтает закончить этот турнир на мажорной ноте.

Русский чемпион против бесстрашного американца. Первая защита титула для Петра Яна

Стерлинг — самый опасный соперник за всю карьеру Яна в UFC.

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Красно-белые горят в серии 0-2. В ответных матчах нужно чем-то удивить действующих чемпионов.

Якимушкина уничтожают в соцсетях после провала в эстафете. После Олимпиады-2018 то же пережил Червоткин

Кто все эти люди, которые пишут такую жесть?

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