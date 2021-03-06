Серебро в мужской эстафете, новые подробности перехода Косторной, Ян готовится к защите титула

Почти минутное преимущество на первом этапе не позволило мужской сборной России взять эстафетное золото — Клебо был безупречен в финишном спринте.

Чемпион мира расстроен после командного серебра, но мечтает закончить этот турнир на мажорной ноте.

Стерлинг — самый опасный соперник за всю карьеру Яна в UFC.

Красно-белые горят в серии 0-2. В ответных матчах нужно чем-то удивить действующих чемпионов.

Кто все эти люди, которые пишут такую жесть?