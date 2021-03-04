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Сенсационное серебро в эстафете на ЧМ, возвращение Косторной к Тутберидзе, итальянцы про Кокорина

23:15
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 4 марта.

Фантастическое серебро! Женская эстафета стала второй и заставила Вяльбе плакать

Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева сенсационно завоевали второе месте в эстафете на чемпионате мира.

Как Косторная уходила от Тутберидзе. Вспоминаем историю конфликта, о котором теперь собираются забыть

Прошлым летом расставание сопровождалось скандалом — Алена составляла списки «нон грата» и атаковала хореографа «Хрустального».

«Работа Плющенко с Косторной — не провал. Но она приняла верное решение». Авербух — о возвращении Алены к Тутберидзе

Знаменитый постановщик — о самой громкой теме недели.

«Кокорин двигается, как круизный лайнер». Итальянские СМИ размазали российского нападающего

Александру досталось за матч против «Ромы».

«Ласточки мои золотые, я вас очень люблю!» Вяльбе плакала после сумасшедшего серебра девушек в эстафете

Эмоции президента Федерации лыжных гонок России после первой медали женской сборной на этом чемпионате мира.

ЦИФРА ДНЯ
7,5
месяцев
между уходом Алены Косторной к Евгению Плющенко и решением вернуться к Этери Тутберидзе
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