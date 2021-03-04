Сенсационное серебро в эстафете на ЧМ, возвращение Косторной к Тутберидзе, итальянцы про Кокорина

Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева сенсационно завоевали второе месте в эстафете на чемпионате мира.

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