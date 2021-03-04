Сенсационное серебро в эстафете на ЧМ, возвращение Косторной к Тутберидзе, итальянцы про Кокорина
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 4 марта.
Фантастическое серебро! Женская эстафета стала второй и заставила Вяльбе плакать
Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева сенсационно завоевали второе месте в эстафете на чемпионате мира.
Прошлым летом расставание сопровождалось скандалом — Алена составляла списки «нон грата» и атаковала хореографа «Хрустального».
Знаменитый постановщик — о самой громкой теме недели.
Александру досталось за матч против «Ромы».
Эмоции президента Федерации лыжных гонок России после первой медали женской сборной на этом чемпионате мира.
В Кубке Гагарина — первая сенсация. Тренер Разин и его скромная «Северсталь» наколотили пять шайб богатому «Динамо»читать >
Что будет с контрактами Джикии, Бакаева и Жиго. Главное из интервью руководителей «Спартака»читать >
Россия была готова признать «50-летнюю культуру применения допинга», но признала только «несколько десятилетий»читать >
«Большунов выглядит сломленным, а Клебо — испуганным»читать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю