Семин защищает футболистов «Локо», РПЛ стала дешевле «Ман Сити», футбольные и хоккейные лайвы «СЭ» вернулись

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 9 апреля.

Главный тренер железнодорожников — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат

ЦИФРА ДНЯ

923,1 миллиона евро суммарная стоимость составов 16 клубов РПЛ, это меньше одного «Ман Сити» (1,02 млрд)

ЦИТАТА «Зенит» уже чемпион. Интрига умерла в матче «Сочи» и «Краснодара»

Зарплаты раздули европейский футбол. Коронавирус лопнет этот пузырь читать > «Из-за эпидемии холеры Одесса вылетела из высшей лиги» читать > Василий Пельмень сразился с соперником Федора Емельяненко. Это было жестко читать > Ненависть досталась роботам. Стал ли спорт честнее благодаря электронному судейству? читать >