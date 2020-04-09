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Семин защищает футболистов «Локо», РПЛ стала дешевле «Ман Сити», футбольные и хоккейные лайвы «СЭ» вернулись

19:15
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 9 апреля.

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ЦИФРА ДНЯ
923,1
миллиона евро
суммарная стоимость составов 16 клубов РПЛ, это меньше одного «Ман Сити» (1,02 млрд)
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