Семин опять воюет в "Локо", ЦСКА сделал рекордную покупку, "Коламбус" кошмарит Панарина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 21 июня.

ШОК. В "Локо" намурили

Юрий Семин недоволен, а клуб пытается погасить конфликт после странного трансфера бразильца Мурило из "Крузейру". Кажется, в клубе вице-чемпине вот-вот случится взрыв. Сергей Егоров объясняет, что случилось в "Локо" на этот раз.

НОВОЕ ЛИЦО. "Спартак" без Глушакова. Каким он будет

Уход Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова окончательно перевернул прежнюю страницу в истории "Спартака". И хотя это больше символический акт – ни один, ни другой с точки зрения игры особого влияния уже не оказывали – все равно шаг важный.

ВОЗМОЖНО? Что если "Спартак" станет как "Барселона"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что в 2023 году собирается отдать власть болельщикам. За основу красно-белые могут взять модель испанской "Барселоны". Рассказываем, как все устроено в испанском суперклубе.

ЭКСКЛЮЗИВ. Роман Бабаев: "За Влашича ЦСКА заплатил больше, чем за Мариу Фернандеса"

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал выкуп трансфера полузащитника "Эвертона" Николы Влашича. Он также дал понять, что защитника Родригу Бекао в армейском клубе, скорее всего, не будет.

ПЕРСПЕКТИВА. Рекордная ставка ЦСКА. Влашич обязан вывести клуб в Лигу чемпионов

21-летний хорватский полузащитник Никола Влашич подписал пятилетний контракт с ЦСКА. Цена перехода – более 15 миллионов евро. Корреспондент "СЭ" Константин Алексеев – о том, стоило ли московскому клубу так серьезно вкладываться в данный трансфер.

СКАНДАЛ? Панарину не дают вести переговоры с "Флоридой". Но в "Коламбусе" он все равно не останется

"Коламбус" продолжает что-то там придумывать и не позволяет Артемию Панарину начать переговоры с "Флоридой", но уже нет практически никаких шансов, что российский форвард останется в команде. Правда, это НХЛ и за девять дней возможны любые сюрпризы. Например, Артемий подпишет восьмилетнее соглашение с "Джэкетс" и моментально будет обменян. Так что же будет?

ИСТОРИЯ. Один из худших первых номеров драфта НХЛ. 20 лет назад после него взяли двух суперзвезд

В преддверии драфта НХЛ журнал ESPN навестил бывшего первого номера драфта-1999 Патрика Штефана и узнал, как живет человек, которого считают одним из главных разочарований за историю всех драфтов. Мы перевели этот крутой текст.

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