Семак ответил критикам, Рабинер восхищается "Спартаком", Борзыкин – не согласен

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 4 марта.

ЩЕДРОСТЬ. Подарки для Семака

Семака ругали, в "Зенит" не верили, "Краснодар" (а иногда ЦСКА) короновали, а вот ведь как вышло – в первом же весеннем туре Петербург, одержавший выездную победу, оторвался еще сильнее. Все конкуренты подготовили лидеру по подарочку.

ОВАЦИИ. "Спартак" – "Краснодар": зрелищно и сочно. Рабинер аплодирует матчу в Тушине

Этой игры ждали всю зиму. Блестящий футбол "Спартака" на турнире четырех российских клубов в Катаре ожидания распалил, но безвыигрышный февраль сменил их вектор для экзальтированных спартаковских болельщиков с радужного на мрачный. А какой он сегодня?

ИНОЕ МНЕНИЕ. Было весело, как во дворе. Борзыкин – о центральном матче тура

"Спартак" и "Краснодар" выдали яркий матч. Однако, по мнению обозревателя "СЭ" Михаила Борзыкина, качество игры с обеих сторон было довольно низким.

ПРОТЕСТ. Самый легендарный. Голышак – об отставке Трахтенберга

Переживая всей душой за "Спартак" и пытаясь понять любые решения клубного начальства, нынешние выводы Юрий Голышак принимать отказывается. Тем более, Легендарный шанс все сохранить оставил, руку на прощание в том же прямом эфире протянул: "Решение за руководством". Наш автор уверен, что такие люди должны уходить из "Спартака" разве что в последний путь – как Старостин.

ОЦЕНКА. Серебряный чемпионат мира – успех или провал?

Нашим лыжникам не удалось одержать ни одной победы на чемпионатах мира впервые за восемь лет. При этом по общему количеству наград россияне выдали лучший турнир с 2005 года. Мужская сборная России в Зефельде была на подиуме абсолютно во всех гонках, а Александр Большунов завоевал столько же наград, что и безупречная Тереза Йохауг (правда у норвежки – три золота и серебро, а у Большунова – четыре серебра). Должны ли мы радоваться поводу медального изобилия, или огорчаться из-за одолевшего нас "синдрома вторых-третьих мест"?

БОЛЬШЕ – НЕ ЧЕМПИОН. Почему Билялетдинов должен уйти из "Ак Барса". Инсайды из казанского клуба

"Ак Барс" выбыл из плей-офф, уступив в четырех матчах "Авангарду". Когда действующий обладатель кубка проигрывает в первом раунде – это всегда хорошо для турнира. Было бы лучше вообще не попасть в плей-офф, но в России это означает, что у клуба серьезные финансовые проблемы. С деньгами у казанского клуба все в порядке, а вот в организации – совсем нет. Алексей Шевченко называет болевые точки.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".