Сегодня – главный матч Галицкого. Бакаев – наследник Промеса. Карпин – в зоне Лиги чемпионов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 13 августа.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Краснодар": время ломать традиции

Если "Краснодар" не пройдет "Порту" и на этом закончит выступления даже не в Лиге чемпионов, а в отборе к ней, будет чертовски обидно. Все же для Сергея Галицкого это была заветная мечта, к которой он шел десять лет и которая наконец сбылась. Вернее, почти сбылась. Верим в чудо?

БУДЕТ БИТВА. Новый "Спартак" против раненого ЦСКА

Соперничество московских клубов выходит на новый виток. При этом в преддверии весеннего дерби "Спартак" и ЦСКА находились в ситуации, очень похожей на нынешнюю – красно-белые одержали яркую победу, а красно-синие сыграли вничью с аутсайдером.

№10. Бакаев – наследник Промеса? Кажется, это действительно так

Разговоры о Зелимхане Бакаеве как о наследнике Квинси Промеса начались полтора месяца назад, еще до старта чемпионата. Почву для них дал сам игрок – он взял себе 10-й номер, под которым выступал голландец, а после поражения от "Краснодара" (1:2) на предсезонном турнире в Австрии в беседе с журналистами выдал яркую фразу. Слова амбициозного, целеустремленного и уверенного в себе человека. Сможет ли он стать кумиром красно-белых?

ЛЕГЕНДА. Андрей Тихонов: "За сколько покупали Промеса? А Бакаев – свой воспитанник"

Легенда "Спартака" – о яркой игре 23-летнего полузащитника красно-белых, который в последних двух матчах команды забил четыре мяча. Смог бы он играть в романцевском "Спартаке"?

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР. Между "Барсой" и "Реалом". Неймар уйдет из "ПСЖ", но куда?

В ближайшие дни должна наступить ясность с трансфером Неймара. Симпатии бразильца на стороне сине-гранатовых, но "ПСЖ" хочет продать игрока мадридцам. Ждем оглушительный скандал?

КОШМАР. Пятеро российских штангистов отстранены за допинг. И это только начало

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях пятерых российских спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга. В их число входят чемпионы мира Тима Туриева и Руслан Албегов, а также Олег Чен, Давид Беджанян и Егор Климонов. А сколько их будет всего?

РЫВОК. "Ростов" уже второй. Карпин обыграл Божовича

Совсем недавно "Ростов" и его болельщики попрощались с Гацканом, а в понедельник ветеран вернулся в ставший родным город уже в качестве игрока "Крыльев Советов". Естественно, он мог много рассказать о своей бывшей команде, однако игра подопечных Валерия Карпина настолько вариативна, что просчитать все ходы невозможно. В итоге Самара не смогла набрать очков в Ростове, а Карпин забрался в зону Лиги чемпионов. Надолго ли?

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